De ce bateriile Apple pentru MacBook, oferă cea mai bună performanță?

Durata de viața bateriei este valoroasă în lumea notebook-urilor de astăzi și a altor asemenea dispozitive. Dacă nu îți vine să crezi, atunci privește spre oamenii de afaceri care folosesc laptop-uri sau MacBook-uri în călătorii și care impresionează prin acestea.

Oamenii sunt interesați de MacBook-uri performante, care să aibă baterii de calitate înaltă, care să funcționeze mult timp. Cu toate acestea, se cunosc puține lucruri despre cum se manevrează corect bateria, pentru ca aceasta să funcționeze mai eficient.

La ora actuală, tehnologia reîncărcabilă lithium-ion a unui acumulator MacBook oferă cea mai bună performanță pentru un astfel de dispozitiv. În comparație cu ale tipuri de baterii, experții spun că acestea de tip lithium-ion oferă trei avantaje foarte importante:

Durează mai mult

Cântăresc mai puțin

Se încarcă mai repede.

Un acumulator lithium-ion este cel mai bun în prezent și pentru că nu are "efect de memorie", iar "efectul de auto-descărcare" este redus semnificativ, comparativ cu alte tipuri de baterii. Prin urmare, putem spune că la un acumulator lithium-ion capacitatea sa nu scade atunci când este încărcat fără a fi complet descărcat, sau când este scos de la încărcat mai devreme, deci înainte de a fi încărcat complet.

O baterie lithium-ion are o durată de viață mai mare decât alte tipuri, pentru că are o tehnologie performantă.

O baterie lithium-ion este mai ușoară și de asemenea este gata de utilizare imediat ce a fost cumpărată. Unii specialiști recomandă totuși ca ea să fie lăsată la încărcare continuă pentru o perioadă de 10 ore, astfel procentul ei va ajunge la 100%, iar performanța va fi mai mare.

O baterie lithium-ion se încarcă mai repede decât alte tipuri de baterii, iar asta este un avantaj mare, mai ales pentru oamenii de afaceri.

Se spune că o astfel de baterie se deteriorează mai greu, deci este un produs de calitate, eficient și rezistent. Are un nivel ridicat de densitate energetică, deci o capacitate foarte bună de stocare a energiei.

Experții recomandă oamenilor să utilizeze o baterie lithium-ion de capacitate mare, în loc să aibă 2 baterii, din care una de rezervă. Ei spun că în mod inevitabil, după câțiva ani, bateriile se deteriorează. Asta înseamnă că și bateriile de rezervă au o durată de viață limitată, pentru că "îmbătrânesc", deci și ele vor trebui să fie înlocuite la un moment dat. Gama de cicluri de încărcare sau de funcționare a bateriei cu tehnologie lithium-ion este foarte mare.

Există și păreri cu privire la 2 dezavantaje, cum ar fi: încărcarea este dificilă la temperaturi scăzute, sub zero grade, iar îmbătrânirea bateriei se produce chiar dacă ea nu este folosită. Aceste dezavantaje pot fi prevenite prin urmarea instrucțiunilor de folosire a bateriei, care sunt destul de simple. Asta înseamnă de exemplu să se evite supraîncălzirea MacBook-ului, a bateriei, să nu se folosească dispozitivul în mediu cu temperatură foarte scăzută, să fie protejat de lovituri, șocuri, etc.

Un sfat bun ar fi de cumpărat o baterie lithium-ion care să fie fabricată recent și care să aibă o performanță mai mare. Există versiuni îmbunătățite ale unor tipuri vechi de baterii și care sunt mai eficiente. Apple vine mereu cu noi tehnologii și baterii care pot fi alimentate mai mult timp și care pot asigura o funcționare autonomă a dispozitivelor. Acestea au caracteristici remarcabile, au un număr mai mare de celule, un design mai elegant, forme mai subțiri și un nivel mai ridicat de siguranță.

Dacă ai observat că trebuie să-ți încarci bateria mai des, sau aceasta are anumite probleme de încărcare, poate ar trebui să verifici hardware-ul, aplicațiile și caracteristicile de consum ridicat de energie, sau poate că ar fi momentul să o înlocuiești cu o nouă baterie pentru MacBook.