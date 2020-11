De ce boală suferea de fapt Vladimir Găitan! Transfuziile de sânge l-au ținut în viață, însă a întrerupt tratamentul

Vladimir Gaitan a fost bolnav de cancer

Actorul Vladimir Găitan a aflat că are cancer limfatic în urmă cu circa 30 de ani.

Diagosticul era Policitemia vera, boală declanşată de radiaţiile de la Cernobâl sau de o disfuncţie provocată de acestea. Mai exact, măduva spinării produce mai multe globule roşii decât albe, iar sângele este foarte gros şi pericolul unui accident vascular este iminent.

Când i-au pus diagnosticul, medicii i-au spus că va mai trăi, cu tratament, 10 ani, însă actorul s-a încăpățânat și a dus lupta cu boala, până acum.

”Doctorii îmi mai dădeau doar zece ani, dar eu am fost un obraznic şi m-am încăpăţânat să trăiesc. Această boală mi-a interzis însă orice mişcare sportivă grea. În fiecare dimineaţă, noptiera mea se goleşte de câte cinci-şase pastile ”, mărturisea Vladimir Găitan într-un interviu.

Nu era ușor. Mai ales că o bună perioadă a și jucat, iar spectatorii nu trebuiau să-i vadă suferința pe chip. Tratamentul nu era simplu, în afara multor pastile, Vladimir Găitan făcea anual transfuzii de sânge și citostatice la Spitalul Fundeni. Acolo unde se pare că acum a refuzat să mai meargă de frica unei posibile infectări cu noul coronavirus, întrerupând astfel tratamentul. Cel puțin așa a afirmat jurnalistul Victor Ciutacu.

Vladimir Găitan avea probleme financiare. Voia să-și vândă casa

Vladimir Găitan a murit acasă, alături de soția sa, Tunde, femeia care i-a fost alături de aproape 40 de ani.

Din păcate, toate aceste tratamente l-au vlăguit pe actor nu doar de energie, ci și de bani. La un moment dat pentru a face rost de bani și-a scos și casa la vânzare.

”Nu mi-e frică de moarte. Mă crezi că am stări de depresie şi-mi doresc să mor? Am obosit. Văd în moarte o plecare într-o odihnă binemeritată. Am fost şi sunt un tip foarte activ, dar tot ce se întâmplă în jurul nostru îmi creează o stare de nesiguranţă şi o depresie îngrozitoare. N-am garanţia zilei de mâine. Uită-te, am o căsuţă frumoasă, o curticică de 60 de metri. Nu mă găseşti cu zeci de hectare, e doar o casă cu trei dormitoare, dar nu pot să rezist, am scos-o la vânzare, pentru că nu ne mai permitem s-o întreţinem”, povestea Vladimir Găitan într-un interviu pentru Adevărul.