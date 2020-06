Perioada pandemiei de Coronavirus a reprezentat o perioada grea pentru majoritatea angajatorilor, fie ei particulari sau de stat, deoarece masurile impuse de autoritati au presupus, printre altele, inchiderea multor societati pe termen nedeterminat, fapt care inevitabil a dus si la foarte multe concedieri. Multi angajatori au luat aceasta masura drastica din dorinta de a-si salva firma de la faliment total, dar ce se intampla atunci cand te afli de partea cealalta a ‘’carosabilului’’? Este de inteles faptul ca pierderea jobului in aceasta perioada dificila este greu de acceptat, dar trebuie sa intelegi faptul ca nu este un capat de tara. Ce trebuie sa faci pentru a ‘’supravietui’’ unei astfel de perioade intre joburi?

Specialistii OVB Romania vin in ajutor cu cateva sfaturi si recomandari si te pot ajuta sa iti gestionezi mai bine banii, te pot invata in ce fel de asigurari (medicale, de viata si asa mai departe) merita sa contribui pe termen lung pentru a acoperi situatii neprevazute, dar iti ofera si consiliere financiara specializata, astfel incat banii sa nu mai reprezinte niciodata o problema.

Din pacate, in tara noastra inca sunt foarte multi oameni care, din lipsa de cunostințe financiare ajung des in situatia de a nu-si putea gestiona veniturile, iar acest lucru se intampla si din cauza faptului ca in Romania nu se preda educatie financiara in scoli. Acesti oameni fie se indatoreaza excesiv, fie nu sunt in stare sa mentina intr-un bun echilibru veniturile si cheltuielile. Serviciile finaciare OVB se adreseaza tuturor celor care vor sa gaseasca solutii pentru a-si gestiona eficient finantele, dar si celor care vor sa obtina o protectie cat mai buna pentru viata, bunurile si economiile lor. In ziua de azi, siguranta este cea mai importanta si trebuie sa ne ocupam de aceasta pe toate planurile si prin toate mijloacele de care dispunem.

Ce inseamna OVB Romania si cum te poate ajuta aceasta companie? Este o firma detinuta de OVB Holding AG, care face parte din concernele de top din Europa in domeniul intermedierii financiare. Compania cauta, de fiecare data, sa vina cu cele mai bune servicii de consultanta de durata in probleme de capital privat, extinsa pe mai multe domenii. Cautarea si gasirea celor mai bune solutii pentru clienti este miza lor principala. Iar datorita colaborarii cu peste 100 de parteneri de elita din Europa, solutiile financiare oferite sunt de prima clasa, personalizate si adaptate cat mai bine nevoilor individuale.

De ce este bine sa apelezi la servicii de consultanta financiara OVB Romania? Deoarece specialistii acestora sunt cei mai in masura sa va ofere sfaturi si recomandari competente si eficiente, intr-un limbaj usor de inteles, astfel incat sa intelegi rapid ce masuri trebuie sa iei pentru a economisii bani atat pe termen scurt, cat si in viitorul indepartat.

De ce avantaje ai parte daca apelezi la serviciile OVB Romania? In primul rand, vei invata rapid cum sa economisesti bani, in ce anume sa ii investesti ca sa ai parte de avantaje chiar si pe termen lung chiar si in momentul in care ai ramas fara job si esti nevoit sa supravietuiesti din ce ai, pana cand te reangajezi. Serviciile de consultanta financiara nu mai reprezinta de mult un moft, ci o necesitate pentru omul care traieste intr-o societate moderna si civilizata, care isi doreste sa fie mereu avantajat din toate punctele de vedere.

Recomandari si oferte financiare marca OVB Romania:

Exista cateva categorii cheie de recomandari si oferte financiare oferite de catre OVB Romania, printre care le enumeram pe urmatoarele:

- Asigurari de sanatate: asigurare ce permite accesul la servicii medicale performante in clinici particulare, dar si o suma lunara in perioada in care survine incapacitatea de munca. In functie de valoare si de specificatii, aceasta asigurare poate acoperi o serie de riscuri extrem de variate. Asadar, este o solutie utila pentru orice persoana, indiferent de varsta, ocupatie sau educatie;

- Asigurari de locuinta: pot fi asigurate orice fel de riscuri la care este supusa locuinta personala, fie tornada, cutremur, inundatie. Fiind vorba despre o polita de asigurare obligatorie prin lege, merita sa cauti si sa o alegi pe cea mai avantajoasa;

- Asigurari de viata: este o polita complexa, in care, in functie de preferintele celui asigurat, pot fi incluse multe riscuri, respectiv de accidentare, de incapacitate de munca, de invaliditate, medicale si asa mai departe. In principiu, ea se refera la ajutorul primit de familie in caz de deces;

- Asigurari de pensie facultativa la batranete: pentru a-ti asigura un surplus de bani la batranete este bine sa te gandesti la aceasta alternativa suplimentara de asigurare, foarte avantajoasa. Cu cat vei incheia o polita mai din timp, cu atat sansele de a beneficia de o pensie mai buna sunt mai mari;

- Optimizare buget casnic: iti vor fi indicate cele mai bune metode prin care poti analiza propriul buget casnic, realizand economii importante, care sa poata fi folosite pentru a-ti implini alte vise si dorinte.

In prezent, educatia si disciplina financiara pot fi invatate pe parcurs, apeland la serviciile unor specialisti in consultanta financiara, asa cum sunt specialistii OVB Romania. Nu lasati finantele personale sa vi se ‘’scurga’’ printre degete, invatati sa le gestionati eficient si veti vedea ca nu va veti mai face niciodata probleme in legatura cu ziua de maine, deoarece veti fi mereu asigurati cu un plan de rezerva extrem de eficient, in caz de incidente neplacute sau neprevazute (incidente pe care nu le putem evita, dar pe care le putem gestiona cu cap).