De ce este specială ziua de 11.11.2020. Se deschide un nou portal energetic cu impact puternic asupra vieţii umane

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Numerologii spun că fiecare cifră poartă o energie, iar atunci când acestea se unesc, pot transmite mesaje puternice. Cifrele care au impact asupra vieţii noastre sunt data naşterii, numărul de la apartament, sau cifrele care ne apar constant în diverse secvenţe din viaţă. Toate acestea trasmit câte un mesaj.

Foto ilustrativ[Sursa foto: rtv.net]

Fiecare an calendaristic este asociat unui număr universal care deţine o energie aparte, iar asta face ca anul să fie influenţat de energia numărului respectiv.

"Luna noiembrie este a 11-a lună a anului și poartă vibrația numărul 11. A 11-a zi din luna a 11-a are și ea o semnificație aparte, fiind nu doar codul 1111, unul extreme de puternic în astrologie, dar reprezintă și un număr de îngeri. Numărul 11 are o semnificație spirituală aparte. El simbolizează iluminarea, descoperirea de sine și creativitatea. El are energia de a face schimbări majore și inspirationale în viață, cu scopul descoperirii adevăratului EU. În plus, vorbim despre un portal 1111 într-un an cu o altă repretiţie angelică 2020. Cifra 1 este numărul magicianului, 11 este număr maestru, care simbolizează conexiunea cu informația parapsihologică. În numărul 1111 avem trei portaluri care semnifică o conexiune sporită cu energia Sursei, cu Sinele nostru înalt, cu Sinele înalt al altor persoane. Nivelul de comunicare este ridicat pentru că totul este completat de energia lui 4. Pentru că 1+1+1+1 = 4, la fel cum și 2+0+2+0 = 4, toate cele patru elemente (Pământ, Aer, Foc, Apă) sunt conectate. Se simte puternic legătură dintre Pământ și lumea spiritelor și, poate chiar cu alte dimensiuni.", conform sfatulparintilor.ro.

2020, numărul îngerilor

Împreunarea acestor cifre presupune acceptarea provocărilor viitoare şi ieşirea din zona de confort în care ne aflăm.

"De asemenea, numărul îngerilor 2020 este format din 2 care reprezintă numărul echilibrului, 22 numărul maestru constructor, și 0 care este legătură dintre tot și nimic, dintre început și sfârșit, dintre Universul interior și Universul exterior. Așadar, împreunarea 1111-2020 face din 11 noiembrie 2020 portalul către viziuni fundamentale. Mai mult 11 noiembrie 2020 este ziua de dinaintea ultimei conjuncții Jupiter-Pluto. Simți cum energia vine să vindece. Simți conectarea cu Sinele superior. De aceea este de așteptat că toate aceste manifestări să fie și mai puternice și mai rapide decât au fost vreodată. Daca au fost situații care te-au ținut pe loc până acum, le vei vedea cu ușurință. Vei putea percepe unde-ți sunt limitările, ce piedici iți pui singur să iți pune altcineva. Și vei descoperi că totul este posibil. Trebuie să ai încredere în tine și să-ți permiți să te transformi în persoana care este capabilă să obțină ceea ce iți dorești.", conform sursei citate.

11:11 – Numărul schimbărilor

Lumea Nouă a început la data de 21.12.2012 la ora 11:11, conform calendarului maiaş. Numerologii spun că însumarea 11:11 – 4 – este numărul transformării, al destrămării egoului. În timp ce alții spun că 11:11 este mesajul că lumea se vindeca și Pământul vă fi aliniat așa cum ar trebui să fie. Când îţi mai apare 11.11 în ochi, pune-ţi ordine în gânduri şi pune focus pe dorinţe, dacă vrei să le vezi împlinite.

