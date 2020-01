Există mai multe tipuri de poker video, în funcție de tabelul de câștiguri: Deuces Wild, Joker Poker, Jack’s Or Better, SupaJax Poker, Aces și Eights, All American, Aces și Faces, Bonus Dublu, Bonus Poker Deluxe, Dublu Joker Poke. Jucătorii cu experiență consideră că, în general, Deuces Wild este cel mai profitabil, existând chiar posibilitatea unui Payout de peste 100%. Există aparate și în agențiile terestre, însă cele mai variate jocuri, cu cele mai mari șanse de profit, se găsesc în online.

Numeroase vedete din showbiz-ul românesc au declarat că au jucat măcar o dată video poker. Concret, se folosește un pachet de 52 de cărți: de la 2 la 10, plus Valet, Damă, Popă, As. Există 4 culori care sunt diferite și anume: inimă roșie, inimă neagră, caro și treflă. As-ul poate avea valoarea 1 (cea mai mică valoare) sau poate fi considerată cartea cu valoarea cea mai mare, ca și la alte jocuri de cărți.

Combinațiile câștigătoare

La Stanleybet oferta conține și Joker Wild, unde celor 52 de cărți li se adaugă și o carte Joker, care poate înlocui orice altă carte. De exemplu, dacă cineva are în mână trei Dame, un 8 și un Joker, se consideră că are careu, pentru că Joker-ul este calculat tot Damă.

Jucătorul primește inițial cinci cărți. Dacă nu îi convin, el le poate schimba pe toate. Dacă una sau mai multe sunt bune, apasă butonul „Hold” din dreptul lor și le schimbă pe celelalte. Există și posibilitatea, mai rar întâlnită, să vină mâna perfectă din prima. Ideea este ca, după a doua mână de cărți (dacă e cazul), jucătorul să aibă în față dintre următoarele combinații câștigătoare:

Culoare sau flush înseamnă 5 cărți de treflă, caro, inimă roșie sau inimă neagră;

Două perechi sau two pairs reprezintă câte 2 cărți de aceeași valoare;

Pereche sau pair înseamnă 2 cărți de aceeași valoare;

Trei bucăți sau three of a kind înseamnă 3 cărți de aceeași valoare;

Cinci bucăți sau five of a kind joker poker înseamnă 4 cărți de aceeași valoare și un Joker;

Popi sau mai bun (kings or better) înseamnă o pereche de valeți, dame, popi sau ași.

Careu sau four of a kind înseamnă 4 cărți de aceeași valoare;

Full House sau Full înseamnă 3 cărți de aceeași valoare și o pereche;

Chintă Royală sau royal flush înseamnă 5 cărți de aceeași culoare, care să aibă valori consecutive;

Chintă Royală cu Joker sau wild royal flush joker poker înseamnă 5 cărți de aceeași culoare, cu valori consecutive de la 10 în sus, iar una din ele este Jokerul, care înlocuiește orice carte;

Royala Mică sau straight flush este o combinație de 5 cărți consecutive care au aceeași culoare, dar cu valoare maxim 10;

Chinta numită straight înseamnă o combinație de 5 cărți consecutive, care nu au aceeași culoare.

Secretele celor care câștigă constant la video poker au fost dezvăluite pe site-ul comunității pariorilor online din România. Iată câteva dintre acestea:

Nu aruncați nicio carte dacă aveți careu, Full House, culoare sau chintă, pentru că aceste combinații nu pot fi îmbunătățite; Dacă doriți un câștig substanțial, trebuie să fiți dispuși să sacrificați plățile mai mici, cum ar fi cele pentru perechi; Dacă aveți două perechi, puteți schimba cartea a cincea, căutând să faceți Full. Dacă aveți din prima un Full House, nu schimbați nimic; Când aveți trei cărți pentru formarea unei Chinte Royale, ele se păstrează și se schimbă celelalte două cărți rămase; Nu renunțați la un careu și nu schimbați nici trei cărți la fel. Puteți elimina doar restul cărților (cele două diferite), poate pică un Full. Dacă aveți 5 cărți diferite, care nu inspiră posibilitatea unei combinații valoroase, dar dintre care una are valoare mai mare (Valet, Damă, As, Popă), păstrați-o pe aceasta; Dacă aveți 2 cărți cu valoare mare în grupul de 5 cărți diferite, fără posibilitatea unei combinații câștigătoare, este bine să le păstrați; Dacă 4 din 5 cărți se potrivesc unei combinații de Chintă Roială și a cincea carte formează o pereche cu una din cele patru, nu țineți cont de pereche. Chinta Royală trebuie să fie ținta.

Un sfat general valabil este să jucați mai întâi poker cu prietenii, pentru a vă forma reflexul de a vedea în perspectivă și de a căuta cele mai bune combinații câștigătoare.