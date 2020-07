In articol:

Horia Brenciu la plajă. Așa a fost surprins de paparazii WOWbiz.ro artistul. Era singur, păstra distanțarea socială pentru că în jurul lui nu era multă lume. Ceea ce era ciudat era faptul că Horia Brenciu stătea la soare îmbrăcat. Părea că vrea doar picioarele să și le bronzeze, pentru că avea pe el o cămașă care îi acoperea bine atât pieptul, cât și mâinile complet.

Nu știm dacă Horia Brenciu a devenit brusc un pudic sau doar era mult prea ars de soare în partea superioară a trupului, însă a stat așa întins la soare, ceva vreme. La un moment dat chiar părea că dormitează pentru că nimic nu-i atrăgea atenția, nici o tânără care a trecut chiar prin fața lui, nici cele două domnișoare sexy care au discutat ceva timp lângă șezlongul său. Într-un final, s-a mișcat, deranjat tot de soare și și-a ridicat mâna în așa fel încât să-l acopere!

Restricțiile impuse de pandemia de coronavirus au făcut ca litoralul românesc să fie invadat în această vară de vedete, care văzute în imposibilitatea de a ”evada” în străinătate, se relaxasează la malul Mării Negre. Horia Brenciu, singur sau însoțit de soție și de copiii lor, a fost văzut de mai multe ori, la mare, în special în weekend-uri.

Horia Brenciu, la plajă îmbrăcat. Artistul și soția lui au patru copii

Horia Brenciu (47 de ani) și soția lui, Alice Dumitrescu, au patru copii: Mina, fiica pe care o au împreună, Maria și Andreea, fiicele ei din prima căsătorie și Toma, băiețelul pe care l-au adoptat.

Horia Brenciu a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune cum au ajuns el și soția lui, Alice Dumitrescu, să îl adopte pe Toma, fiul lor, dar și despre cele două fiice de 20 și de 28 de ani ale soției lui.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui…”, a declarat Horia Brenciu în cadrul unei emisiuni de televiziune. Citeste CONTINUAREA AICI