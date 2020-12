De ce i-a dat de fapt Dan Bittman un inel lui Denise Rifai? Explicația incredibilă a cântărețului VIDEO

Melodia ”Ți-am dat un inel” are în spate o poveste tristă. Dan Bittman mărturisea că i-a dat un inel unei femei cu care voia să se căsătorească, iar aceasta l-a pierdut. Nu a spus însă cine este femeia căreia i-a dat inelul și pentru care a compus superba melodie devenită hit încă de la lansare în 1998.

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dan Bittman a fost provocat să spună câte inele a oferit de-a lungul vieții. Numai că cea surprinsă a fost chiar jurnalista Denise Rifai, care a primit cadou un inel de la artist.

Dan Bittman i-a făcut cadou un inel lui Denise Rifai[Sursa foto: Kanal D]

”În emisiunea dv au fost milionari, miliardari, dar nu a venit unul măcar o dată cu o floare la Denise Rifai. Este dreptul meu de a negocia și de a nu spune, din bun simț, câte inele am dat și cui. Mai ales cel despre care am făcut piesa (n.red. ”Ți-am dat un inel”). Nu pot să-i spun numele, deși lucrurile sunt cunoscute, dar nu pot pentru că e căsătorită . Dar, am dat multe inele. Mi s-a și spus că am banalizat gestul acesta. Se spune că aș fi omul care dă inele în România, dar am venit să negociez cu dv...”, a spus Dan Bittman în timp ce din buzunar a scos o cutiuță de bijuterii...cu un inel.

Reacția lui Denise Rifai a fost pe măsura gestului neașteptat, însă jurnalista nu s-a lăsat înduplecată de cadoul primit de la Dan Bittman.

Povestea celebrei melodii ”Ți-am dat un inel”

Deși e o melodie veselă, pe care toată lumea dansează, Dan Bittman a povestit în urmă cu ceva timp că versurile ei spun o poveste tristă. ”Dacă îl cânți într-o altă tonalitate și în alt tempo, devine dintr-odată o piesă foarte tristă, care spune o poveste la fel de tristă. Ea, ulterior, a devenit o piesă foarte veselă și pe care toți vor să o audă la nunți, la evenimente de genul acesta(…) Este o întreagă poveste de dragoste consumată la începutul anilor 90. A fost unul dintre puținele momente din viața mea în care am vrut să fac pasul acesta și nu a fost să fie așa. Ne-am despărțit”, a povestit Dan Bittman într-un interviu mai vechi, despre povestea din spatele melodiei ”Ți-am dat un inel”.