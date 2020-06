In articol:

Ella a lipsit de la distracția pe plajă a concurenților de la Puterea dragostei, lucru constatat de fanii emisiunii după ce au văzut pozele postate de aceștia pe Instagram.

În emisiune s-a vorbit despre ziua petrecută la plajă de concurenții puterea dragostei, mai ales după ce aceștia au postat multe poze. Au ieșit la iveală în acest fel adevăratele relații dintre ei, prieteniile, dar mai ales dușmăniile.

O singură concurentă nu a fost zărită în nici o poză de la plajă. Este vorba despre Ella de la Puterea dragostei. Și asta pentru că frumoasa brunetă nu a participat la distracție.

Ella de la Puterea dragostei spune de ce nu a fost la plajă

Ella a păstrat misterul asupra adevăratului motiv pentru care ea nu a fost la plajă alături de echipa de la Puterea dragostei.

”Nu am fost la mare pentru că nu am avut starea necesară. Am vrut să mă odihnesc. Și să-i pregătesc o supriză Ramonei (n.red distracția la plajă a fost chiar înainte de ziua Ramonei, pe care Ella, ajutată de Livian i-a organizat-o pe un yacht. Vezi amănunte AICI)”, a spus Ella zâmbind misterios, lăsând să se înțeleagă că nu acesta ar fi fost principalul motiv pentru care nu a mers cu colegii săi de la Puterea dragostei la plajă.

Puterea Dragostei sezonul 1. Bianca a lipsit de la petrecerea de pe plajă

Petrecerea de pe plajă a concurenților de la Puterea dragostei a fost ținută și la finalul sezonului 1. Atunci, Bianca a lipsit.

Cum fanii spuneau tot felul de lucruri apropo de motivul pentru care Bianca nu a fost pe plajă alături de colegii săi, atunci aceasta a explicat. ”Nu am fost la plajă pentru că m-am simțit rău. Am stat două zile în pat să mă refac”, a precizat Bianca motivul pentru care nu a fost la plajă cu ”trupa” de la Puterea Dragostei sezonul 1.