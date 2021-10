De ce nu a îmbrăcat Sofia Vicoveanca niciodată rochia de mireasă? Motivul este incredibil: "Mie mi-a fost frică de..."

In articol:

Sofia Vicoveanca a avut o viață plină de urcușuri și coborâșuri, însă nu a vorbit niciodată prea mult despre toate cumpenele prin care a fost nevoită să treacă. Artista a fost căsătorită cu Victor Micu, care a decedat, din nefericire, în anul 2003, însă cei doi nu au făcut niciodată cununia religioasă. De abia acum, la vârsta de 80 de ani, îndrăgita cântăreață a dezvăluit motivul pentru care nu a vrut să îmbrace rochia de mireasă, lăsând pe toată lumea cu gura căscată.

Citeste si: Sofia Vicoveanca, ieșire nervoasă în timpul unui festival. Artista a făcut un gest necugetat față de un grup de tineri, care dansa în fața scenei: "Hai, afară!"

Motivul incredibil pentru care Sofia Vicoveanca nu a îmbrăcat rochia de mireasă

Sofia Vicoveanca a recunoscut că nu a dorit să îmbrace rochia de mireasă din cauza faptului că nu se considera o femeie prea frumoasă, la acea vreme.

Artista a declarat că nici acum nu regretă că nu a făcut cununia religioasă cu soțul ei, pentru că s-a temut de ce păreri ar putea avea lumea, atunci când o va vedea îmbrăcată în alb, în ziua nunții: "Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa.", a declarat Sofia Vicoveanca, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Sofia Vicoveanca [Sursa foto: Facebook]

Sofia Vicoveanca, secretul unei vieți sănătoase la 80 de ani

Sofia Vicoveanca a recunoscut că se preocupă destul de mult de modul în care arată chiar și acum, când are vârsta de 80 de ani.

Solista a povestit că încearcă să se îngrijească mereu de aspectul ei fizic și de starea de sănătate, pentru a putea să se ocupe mai departe de partea profesională: "Rețeta la 80 de ani: foarte multă muncă. N-am medic de familie, pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. Am leacuri băbești pentru glas. M-am vaccinat, să știi! Una e când ești pe scenă și alta când ești la evenimente, așa m-am sfătuit cu unul din impresari. Nu beau cafea niciodată, pentru că am tensiunea oscilantă.

Citeste si: Sofia Vicoveanca, în lacrimi după ieșirea nervoasă pe care a avut-o la festivalul de la Neamț: "Îmi cer iertare, a fost un gest urât din partea mea"

Am încercat odată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi.", a mai adăugat Sofia Vicoveanca, pentru același post tv.