De ce nu a recunoscut niciodată Gina Pistol relația cu Ciprian Marica! Ce i-ar fi spus fotbalistul înainte să se despartă?

Gina Pistol s-a iubit cu Ciprian Marica, în urmă cu câțiva ani. Pe vremea când sportivul activa în Germania, toată presa a scris despre relația lor, însă nici unul nu a confirmat-o vreodată. Asta în ciuda faptului că Gina a stat în Germania câteva luni.

Marica i-ar fi plătit deplasările la Stuttgart

Mai mult, nu există nici măcar o fotografie publică în care cei doi să apară împreună.

Actuala iubită a lui Smiley a făcut ”excursia” în Germania într-o perioadă în care relația cu Nicola (iubitul cu care a stat peste 7 ani) luase o pauză. La acea vreme, Gina avea un statut de bombă sexy, care nu prea îi era comod lui Marica, acesta ținând foarte mult la imaginea sa de sportiv profesionist. Presa a speculat la acea vreme că fostul dinamovist i-a interzis cu desăvârșire Ginei să vorbească despre relația lor.

Gina Pistol, una din cele mai frumoase femei din România

”Se pare că Marica este hotarât sa o țină pe Gina cât mai aproape de el, în Germania, așa că îi cumpără constant bilete de avion pentru ca fostul iepuraș Playboy să facă naveta București-Stuttgart”, scriau ziarele atunci.

Realația nu a durat însă prea mult, iar Gina s-a întors acasă. ”Confirm informația, din surse sigure. Gina Pistol a plecat de la Marica, dar acum îi pare rău. Îi dă o groază de sms-uri omului, poate se lipește din nou o relație, ceva. Drama e, se pare, că Marica n-a vrut decât să o treacă în palmares și cam atât...”, scria și Cristi Brancu pe blogul lui.

Interesant este că Gina Pistol a vorbit la distanță de câțiva ani despre zvonurile legate de relația pe care a avut-o cu Ciprian Marica iar aceasta le-a infirmat, deși a recunoscut, pe de altă parte că în perioada respectivă a fost plecată în Germania.

Gina a infirmat: ”Nu m-am văzut cu Ciprian”

Ciprian Marica nu a orbit niciodată despre Gina Pistol

„Nu stă numai Ciprian în Germania. Eu am plecat la Dusseldorf și de acolo am mers la niște prieteni care stăteau în Frankfurt. Am petrecut un weekend în Frankfurt și apoi m-am întors acasă. Nu m-am văzut cu Ciprian. Am rămas prieteni, amici. Dacă este ziua lui îi dau un mesaj să-i spun ‘La mulți ani’, dacă este ziua mea face și el la fel”, a spus Gina Pistol la Antena 2.

Gina Pistol a lăsat în urmă toate aceste povești iar astăzi are o relație superbă cu interpretul Smiley. Recent, cei doi au devenit părinții unei fetițe. Gina Pistol are 40 de ani și continuă să fie una dintre cele mai frumoase femei din România.