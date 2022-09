De ce nu a vrut Cristina Bălan să se afle că este însărcinată?! Problemele din trecut care i-au lăsat un gust amar: ”Avem antecedente”.

In articol:

Cristina Bălan a anunțat în urmă cu o zi că este însărcinată pentru a doua oară, luând pe toată lumea prin surprindere.

Artista, în 2013, devenea pentru prima dată mamă de gemeni, băieții fiind ulterior diagnosticați cu sindromul Down.

Cristina Bălan: ”Totul a decurs cât se poate de ușor”

Motiv pentru care, de această dată, abia în luna a șasea de sarcină, artista le-a dezvăluit tuturor bucuria pe care o trăiește.

Pe Facebook, Cristina a spus că urmează să devină mamă de fată acum, alegându-i deja și numele bebelușului din pântece.

Cum vestea sarcinii a fost o mare surpriză pentru toată lumea, acum viitoarea mămică a dezvăluit și de ce a ales să țină totul secret.

Vedeta spune că având deja antecedente, cu problemele pe care le-a întâmpinat cu gemenii, dar existând și riscul pierderii sarcinii, a preferat să iasă public și să vorbească despre bucuria din familia ei abia când medicul i-a oferit un răspuns sigur și pozitiv. Timp în care s-au bucurat în intimitatea de faptul că în curând familia lor o să se mărească.

”Nu am vrut să anunț până acum pentru că, așa cum se știe, în primul trimestru se pot întâmpla atât de multe… Nu voiam să anunț și după aceea cine știe ce să se întâmple. După aceea în săptămâna a zecea am făcut teste genetice pentru că, deh!, avem antecedente. Am așteptat rezultatul care a venit în 5 săptămâni. Apoi au venit testele genetice, perfecte, totul în regulă, atunci am aflat și sexul copilului, dar am preferat să păstrăm discreția. Am vrut să mă bucur în intimitate. La prima sarcină am anunțat pentru că atunci m-am retras de la Eurovision și trebuia să spun ceva. Dar sunt fericită că totul este bine. Fetița e perfectă”, a spus Cristina Bălan, notează Fanatik.

Și cum bucuria a fost trăită până acum la cote maxime, mai ales că fetița este perfect sănătoasă, Cristina Bălan spune că a avut și un alt motiv în plus pentru a duce cele șase luni de sarcină cu zâmbetul pe buze.

Conform spuselor sale, a doua sarcină este pentru ea o perioadă foarte relaxantă, căci nu a întâmpinat nici măcar o problemă specifică în general femeilor gravide.

” Uneori stau și mă întreb dacă am cu adevărat ceva în burtă. Nimic nu am avut. Nici grețuri, nici dureri, nici pofte, nimic. Totul a decurs, până acum, cât se poate de ușor”, a mai spus viitoarea mămică.