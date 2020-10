De ce nu au copii Oana și Viorel Lis! Dezvăluiri dureroase ale soției fostului primar: ”S-a pus în genunchi să mă roage să fac un copilaș cu el”

Oana și Viorel Lis nu au copii

Ajunsă la 41 de ani, Oana Lis suferă enorm că nu are un urmaș. Ea a dezvăluit că la începutul relației cu Viorel Lis, a refuzat cu îndârjire să devină mamă, deși fostul primar a rugat-o în genunchi.

Oana Lis: ”El și-a dorit un copil, voia și putea”

In articol:

”Da, chiar știu cum e să iei decizii din ne-iubire de sine! Un exemplu concret ar fi faptul că la începutul relației mele cu soțul meu, el și-a dorit foarte mult un copil cu mine, voia, putea și îmi aduc aminte când, pe o plajă în Italia, s-a pus în genunchi să mă roage să fac un copilaș cu el! Și eu am zis NU!

Așa că, uite-mă la 41 ani că sunt o femeie fără copil, deși am inima plină de iubire de mamă, am veleități de mamă și sunt capabilă de a avea grijă de cineva!”, a dezvăluit Oana Lis în cadrul cursului ”Puterea iubirii de sine”, pe care aceasta îl ține online.

Oana Lis a vorbit despre marea ei neîmplinire

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că la vremea respectivă și-a căutat tot felul de justificări pentru a nu rămâne însărcinată, însă recunoaște, că la final, și-a dat seama că s-a mințit singură.

Citeste si: Demisie-şoc în televiziune! „Mulţumesc echipei.” Alertă în media din România - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

”Nimeni nu m-a strigat Mami”

”Am refuzat atunci să fac un copil deoarece am un frate mai mic cu 9 ani și am zis atunci că trebuie să-l cresc pe el deoarece mama noastraă decedase când el avea doar 4 ani și eu, 13 ani și împinsă de circumstanțe și de ceilalti din familia de origine, am ajuns să-mi asum eu acest rol, deși si eu eram un copil la rândul meu!

Oana și Viorel Lis sunt căsătoriți de mulți ani

Mi-am luat această responsabilitate asupra mea, deși nu era responsabilitatea mea! Și nici nu am primit vreo mare recunoștință pentru asta! Vorbesc cu fratele meu, el locuiește în altă țară acum, suntem prieteni, dar eu tot nu sunt mamă cu adevărat!

Citeste si: Oana Lis a descoperit că are un frate secret: ”Mi se pare foarte emoționant”

Citeste si: Viorel Lis a fost la un pas de moarte! Prima reacție a Oanei Lis: „Să îmi găsesc un alt moș cu bani!”

Așa că, în urma acestei decizii din tinerețe, până acum nimeni nu m-a strigat ”Mami” încă, deși m-am sacrificat pentru alții din familia mea de origine!”, a mai povestit Oana Lis.