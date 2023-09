"De ce nu? E adevărat" Andreea Marin nu a ocolit răspunsul despre sarcină. Anunțul cu care a luat pe toată lumea prin surprindere. Prezentatoarea TV își dorește să devină mamă din nou

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Îndrăgita vedetă a reușit să cucerească iremediabil inimile românilor prin sinceritatea de care a dat dovadă. Mai mult decât atât, ea a spus întotdeauna lucrurilor pe nume și a fost asumată.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta când a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă, din nou. Iată mărturisirile făcute chiar de ea!

Andreea Marin nu a ocolit răspunsul despre sarcină: „De ce nu? E adevărat”

Andreea Marin este de departe una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Prin naturalețea sa, aceasta a reușit mereu să fie admirată și apreciată. În prezent, se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile, căci are o carieră de succes și o fiică care o iubește nespus. Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu refuză posibilitatea de a deveni mamă din nou.

Invitată în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, fosta soție a lui Ștefan Bănică a făcut dezvăluiri inedite. Chiar dacă a trecut de 40 de ani, nu consideră că vârsta este un impediment în creșterea unui copil. Recunoaște faptul că nu este același lucru ca la 20 de ani, însă nu se teme de acel moment. Mai mult decât atât, vedeta își dorește încă un copil și speră să aibă o asemenea șansă.

„Cătălin Măruță: Mi-a plăcut foarte mult când ai spus că la 47 de ani nu ți-e teamă să devii din nou mamă, pentru că există prejudecata asta: domne, după nu știu ce vârstă să nu apară probleme, e mai greu...

Andreea Marin: E adevărat. Nu putem să ne facem că nu e așa, că una e să fii mamă la 20 și ceva de ani, alta e să fii mamă la 40 și. Acum, să-mi dea Dumnezeu șansa asta. Deocamdată nu s-a întâmplat, dar dacă s-ar întâmpla...eu am vrut să transmit un mesaj tuturor care probabil se privesc în oglindă, sau probabil se privesc în adâncul sufletului și-și spun: domne, am 47 de ani, merg cu pași repezi spre 50, deci nu mai pot să am eu pretențiile alea de la 20 și de ani.

De ce nu? E adevărat, ce nu trebuie să ai este mintea aceea, sau imaturitatea care să-ți spună că trebuie să arăți ca la 20. Nu, domne! Nu trebuie! Și nici nu mai încerca!”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Andreea Marin, în cadrul podcastului, în urmă cu câteva luni, conform click.ro.

