De ce nu merg Adriana Bahmuțeanu și George Restivan în luna de miere? Proaspăt căsătoriții nu s-au ascuns deloc: "Trebuie să vină copiii Adrianei în vizită" | EXCLUSIV

Nu cu mult timp în urmă, Adriana Bahmuțeanu și Gorge Restivan și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Slujba religioasă a fost făcută în secret într-o biserică din Ucraina și alături de ei au fost doar nașii.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, motivul pentru care nu merg în luna de miere

Adriana și George s-au căsătorit, dar încă nu au plecat în luna de miere. Într-un interviu exclusiv, cei doi ne-au dezvăluit motivul pentru care nu au luat momentan în calcul acest lucru.

"George: Până acum am plănuit vreo 10 vacanțe unde să mergem, dar totul s-a oprit la copii. Deci n-aș putea să fiu egoist nici eu, nici Adriana, să ne gândim numai la noi. Dacă stau să trag o linie, eu am fost, m-a dus Dumnezeu prin niște locuri unde foarte mulți visează, le-am văzut, Adriana la fel, acum am zis să vedem copiii unde vor, cum vor, ce vor, ne modelăm după ei. Eu nu m-aș simți bine să știu că plec numai cu ea și să îl las pe băiatul meu cu tataie, copiii Adrianei rămân și ei acasă, trebuie să vină și ei în vizită. Nu ne-am simți bine.

Adriana: Am avut noi luni de miere destule, deci e ok. Avem timp de luni de miere și de toate felurile. O să vedem. Încă nu ne-am făcut un plan 100%, ne mai gândim, mai avem timp.", au declarat cei doi.

Comunicare, secretul căsniciei Adrianei Bahmuțeanu și lui George Restivan

Adriana și George sunt foarte deschiși unul cu altul și dau dovadă de maturitate, discutând orice lucru care li se întâmplă. Astfel, speră ca relația lor să dureze până la adânci bătrâneți.

"George: Cel mai mult ne place să comunicăm. În fiecare zi facem asta. Nu trebuie să vorbească Adriana, că simt ce vrea să spună. Comunicăm și de acolo pleacă totul în continuare. Suntem bine. Eu chiar le dau sfat tuturor. Dacă ești original ca persoană, nu ai nimic de ascuns, eu cred că orice cuplu care se confruntă cu probleme poate să treacă peste micile probleme pe care le au.

Adriana: Sunt în asenimentul lui George. Dacă sunt pe aceeași lungime de undă, dacă chestiunea e reciprocă, dacă sunt prieteni, dacă sunt sinceri și dacă sunt conectați.", au precizat Adriana și George, la WOWnews.

