De ce nu o va ierta niciodată Silviu Prigoană pe Adriana Bahmuțeanu ”Peste asta eu nu trec” VIDEO

Adriana Bahmuteanu și Silviu Prigoana au divortat de 5 ori

Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una presărată cu scandaluri, cu numeroase apariții în presă. De-a lungul anilor împreună, cei doi au petrecut mult timp pe holurile tribunalelor. 80 de procese și plângeri penale, aceasta este cifra record a șirului lung de scandaluri dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană.

Au fost mulți care au spus că divorțurile și scandaluri celor doi au fost mai degrabă o modalitate de a-și face reclamă. Chiar și Silviu Prigoană acum, invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D a mărturisit că notorietatea obținută în urma mariajelor cu Adriana Bahmuțeanu l-a ajutat în cariera politică.

Silviu Prigoana, invitatul lui Denise Rifai, la Kanal D

”Divorțurile nu au avut nicio legătura cu publicitatea. Căsătoriile da. Ce am avut de câștigat? Popularitate. Am fost singurul deputat de București care am intrat în Parlament pe votul popular (59,9% am avut vot). Și asta pentru că aveam notorietate. Eu nici nu mi-am făcut campanie electorală”, a spus Silviu Prigoană în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Băieții cuplului Adriana Bahmuțeanu -Silviu Prigoană locuiesc în casa tatălui lor

Pe de altă parte, omul de afaceri a declarat că nu-i va ierta niciodată Adrianei Bahmuțeanu faptul că a implicat copiii în scandalurile lor. ”Ce nu-i veți ierta niciodată Adrianei Bahmuțeanu?”, a întrebat Denise Rifai.

”Denigrarea publică a copiilor. Peste asta eu nu trec. Și de 5 ani de zile eu nu vorbesc cu această ființă. Ea rămâne mama copiilor, ei sunt educați de mine să o iubească, să o respecte, pentru că e mama lor și trebuie să o iubească, indiferent de context. Și eu cu doamna Bahmuțeanu discut numai în scris de 5 ani, în interesul copiilor. Orce adresă are referire strictă la copii. Și așa avem o viață fericită, fiecare cu povestea lui”, a răspuns Silviu Prigoană.

Omul de afaceri și Adriana Bahmuțeanu se judecă și acum într-un proces legat de domiciliul copiilor, chiar dacă cei doi băieți ai cuplului, Maximus și Eduard, locuiesc de circa doi ani în casa tatălui lor.