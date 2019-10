Mama Alexandrei Măceșanu s-a dovedit o femeie puternică, a participat de câteva ori la emisiuni tv, dar de multe ori a apărut în live-urile lui Alexandru Cumăpănașu, unchiul Alexandrei. De fiecare dată, mama Alexandrei Măceșanu a spus că ea nu crede că fiica ei este moartă, că o așteaptă în fiecare zi să intre pe poartă și să o îmbrățișeze.

Teodora Măceșanu, o femeie simplă dintr-o localitate de lângă Caracal, a impresionat pe toată lumea și prin modul în care își exprimă părerea. Ceea ce însă a șocat pe mulți este faptul că mama Alexandrei Măceșanu, deși nu știe nimic de fiica ei de mai bine de două luni, nu plânge decât rareori.

De ce nu plânge mama Alexandrei Măceșanu ”Eu am un copil acasă care suferă”

Zilele trecute, mama Alexandrei Măceșanu a povestit și de ce nu plânge.

”Eu vreau să-i transmit copilului meu putere, ca să reziste acolo unde e. Vreau să mă vadă puternică. Eu, dacă leșin aici de plâns, nu o să o ajut. Spun asta ca să înțeleagă toată lumea de ce sunt așa. Dacă m-aș tăvăli plângând aici, așa cum vor unii, nu as face decât să le dau lor satisfacție. În plus, eu am un copil acasă care suferă. Ce ar însemna să mă vadă cea mică tot timpul plângând? O fac atunci când nu e ea acasă”, a mărturisit recent Teodora Măceșanu, mama Alexandrei.

Alexandra Măceșanu a fost răpită de Gheorghe Dincă, la finalul lunii iulie. Bărbatul a mărturisit la scurt timp după ce a fost prins că ar fi ucis-o pe tânăra de 15 ani, pe care apoi ar fi ars-o într-un butoi din curtea locuinței sale din Caracal. Părinții Alexandrei Măceșanu susțin că Dincă minte, el nu este ucigașul, iar fara lor este victima traficului de persoane.