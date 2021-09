De ce nu se căsătoresc Carmen Brumă și Mircea Badea? Vedeta a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu vrea să îmbrace rochia de mireasă: "Îți cam dispare cheful"

In articol:

Carmen Brumă și Mircea Badea trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani de zile și și-au întemeiat împreună o familie frumoasă. Cei doi au și un băiețel și totul pare să fie perfect între ei, însă partenerii au mărturisit că nu se gândesc la o posibilă căsătorie, ci dimpotrivă, preferă să își trăiască viața ca și până acum.

Carmen Brumă, despre motivul pentru care nu vrea să îmbrace rochia de mireasă

Chiar dacă relația dintre Carmen Brumă și Mircea Badea se dezvoltă pe zi ce trece mai frumos și mai armonios, nutriționista a dezvăluit că ea și iubitul ei nu se gândesc să treacă la următorul nivel și să ajungă în fața altarului.

Vedeta și-a argumentat decizia, spunând că nu ar face pasul cel mare pentru că nu îi place postura de actor principal și nici nu crede în planurile făcute pe termen lung: "Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami.", declara Carmen Brumă, în urmă cu ceva timp.

Carmen Brumă, alături de Mircea Badea și fiul lor[Sursa foto: Instagram]

Carmen Brumă, despre posesivitatea într-o relație

Mama copilului lui Mircea Badea spune că nu este deloc o fire posesivă și îi place să lase spațiu partenerului într-o relație, pentru ca acesta să aibă libertate deplină.

Mai mult, Carmen Brumă a dezvăluit că nu i-a controlat niciodată telefonul iubitului ei și nici nu o va face vreodată, pentru că încrederea este elementul secret pentru o relație de durată: "Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire.", a povestit vedeta recent, în cadrul unei emisiuni tv.