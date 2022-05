De ce nu se căsătorește Lili Sandu cu iubitul ei, Silviu Țolu? Actrița a dat totul din casă

In articol:

Lili Sandu formează un cuplu de câțiva ani cu tatăl fiului ei, Silviu Țolu, iar fanii celor doi au fost mereu curioși să afle când aceștia vor face pasul cel mare și vor ajunge în fața altarului, căci fericitul eveniment nu a avut loc până acum. Din acest motiv, actrița a explicat în detaliu care este motivul pentru care nu prea îi stă capul la măritiș, mărturisind chiar că nu prea se vede mireasă.

Cu toate acestea, Lili Sandu a mărturisit că va exista o cununie civilă, însă pentru ea și partenerul de viață acest eveniment reprezintă doar o formalitate și nu sunt ”înnebuniți după actul acela”, spune actrița.

„În momentul în care eu am rămas însărcinată, a fost și pandemia, au fost și foarte multe restricții, nu se știa care, ce și cum. Am lăsat-o așa pentru că nu suntem înnebuniți după actul acela. E mai mult o formalitate în fața prietenilor, a părinților. Va fi o petrecere de cununie. Sunt un alt gen, nu mă văd neapărat mireasă. Dacă m-aș mărita mi-ar plăcea să am așa o rochie foarte vaporoasă, luată de la un designer de la noi, cu picioarele pe pământ. Ceva foarte minimalist, foarte simplu. Nu sunt genul care se visează prințesă. Nu că ar fi ceva rău! Mi-ai fi dorit să pot, dar nu sunt așa!”, a declarat Lili Sandu, conform click.ro.

Lili Sandu, despre perioada de după naștere

Lili Sandu a vorbit recent despre perioada de după naștere, despre care a spus că nu a fost una tocmai ușoară, asta pentru că simțea că nu se mai regăsește.

Mai mult decât atât, actrița a mai precizat că în primele luni după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, chiar îi era rușine să afișeze momentele grele pe care le traversa, însă ulterior, lucrurile s-au relaxat ușor, ușor, dându-și seama că perioada respectivă prin care

trecerea era una firească.

Lili Sandu a dezvăluit de ce nu i-a tăiat moțul băiețelului său: "Noi nu prea suntem..."

„Totul se învârtea în jurul copilului. Mă spălam pe păr la două săptămâni. La început mi-a fost rușine să vorbesc și prezentam pe Instagram o viață perfectă. Mi-a fost foarte greu, comunitatea mea a reacționat și femeile mi-au dat putere. Și spuneam ‘Asta simt. Am anxietate. Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan. Nu mă recunosc.(...) î n cazul meu alcoolul a fost un refugiu. Acum, a nu se înțelege că l-am dus la extrem, nu încurajez, dar acolo, un strop, pe podeaua băii, când nu mai poți.

Eu știam, din ce am auzit, că nu va fi doar cu lapte și miere și beatitudine. Pentru mine primul an de maternitate a fost un carusel al emoțiilor pe care nu știam că le voi avea. Mi-a fost greu să mă regăsesc. Nu puteam să-mi contorizez emoțiile. Nu înțelegeam clar iubirea aia de care îmi spuneau toți înainte să nasc”, a declarat Lili Sandu, pentru un post TV.

Lili Sandu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]