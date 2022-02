De ce nu și-au mai vorbit Irina Loghin și Benone Sinulescu vreme de câțiva ani? Adevărul a ieșit la iveală: "M-am supărat foarte tare"

In articol:

Irina Loghin și Benone Sinulescu au avut o prietenie strânsă atât pe scenă, cât și în afara ei. La un moment dat, însă, în urmă cu ceva ani, artista a decis să rupă orice legătură cu colegul ei de breaslă, după ce acesta a criticat-o în spațiul

public.

Care a fost motivul pentru care Irina Loghin și Benone Sinulescu nu și-au mai vorbit ani la rând?

Irina Loghin și Benone Sinulescu au cântat împreună pe zeci de scene de-a lungul anilor și au reușit să-și clădească o relație strânsă de prietenie. Cu toate acestea, se pare că între cei doi au mai existat și discuții, legate de partea profesională. Într-un interviu mai vechi, Benone Sinulescu dezvăluia faptul că el și artista nu și-au vorbit câțiva ani buni, din cauza unui episod mai puțin cunoscut. Irina Loghin s-a simțit extrem de deranjată la un moment dat, fiindcă solistul a criticat-o din cauza unor piese cu versuri "deocheate": "A fost o poveste acum câțiva ani și m-am supărat foarte tare, nu mi s-a părut în ordine. M-am simțit dezamăgit pentru că eu am avut mereu grijă de Irina Loghin, căreia i-am fost alături de-a lungul anilor.

Irina Loghin și Benone Sinulescu, la începuturile carierei [Sursa foto: Facebook]

Am cântat împreună în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am făcut tot ceea ce mi-a stat în puțință să o promovez. Fetele astea care se îmbracă sumar și dau din fund pot cânta melodii cu astfel de versuri. La noi nu este permis. Nu am intenționat să o jignesc, este o mare interpretă de muzică populară, nu mi-aș permite. Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei, eu am considerat că ea merită promovată. Tocmai de aceea m-am simțit dezamăgit la vremea respectivă, pentru că i-am fost alături în fiecare moment important al vieții." , povestea Benone Sinulescu la acea vreme, potrivit ciao.ro.

Benone Sinulescu [Sursa foto: Captură tv]

Relația dintre Irina Loghin și Benone Sinulescu, pusă sub semnul întrebării

Faptul că erau prieteni foarte buni le-a adus și câteva dezavantaje Irinei Loghin și lui Benone Sinulescu, căci în cariera lor s-au confruntat de mai multe ori cu zvonuri care spuneau că există o relație amoroasă între ei. Artistul a povestit, înainte de a se stinge din viață, că între el și interpreta de muzică populară nu a fost nimic mai mult, decât ceea ce s-a văzut în public: "Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei.

Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste.", a mărturisit Benone Sinulescu, potrivit sursei citate.