De ce nu vrea Carmen Tănase să intre în politică, deși i s-a propus de multe ori: "Eu nu am muncit o viață să vină unii să-mi facă imaginea praf"

In articol:

Carmen Tănase analizează și este la curent cu tot ceea ce se petrece pe scena politică din România. Actrița recunoaște că se enervează adesea din cauza lucrurilor care se petrec în politică.

Carmen Tănase nu este de acord cu ceea ce se petrece în politică: "Este un joc murdar"

Cu toate acestea, i s-a propus de-a lungul timpului să se alăture anumitor formațiuni, însă a refuzat categoric. Care sunt motivele pentru care nu ar vrea vreodată să intre în politică, Carmen Tănase le-a exprimat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Carmen Tănase, invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Una dintre cele mai talentate și apreciate actrițe din România, Carmen Tănase, și-a expus des părerea despre ceea ce se petrece în țara noastră. I s-a propus de multe ori să intre în politică, însă actrița a refuzat categoric. Este convinsă că nu ar putea schimba nimic, pentru că spune ea, "politica este un joc murdar".

"Nu am ce să caut în această politică. În această politică este un joc murdar, în care dacă intră cineva care chiar dacă are gânduri bune și iubește țara asta și nu vrea să participe la nicio mârșăvie, imaginea sa e făcută praf în două săptămâni.

Eu nu am muncit o viață să vină unii să îmi facă imaginea praf. Nu e vorba numai de politica de la noi. Eu sunt observator și ca orice cetățean comentez. E vorba de ce se întâmplă în politică în general pe glob. De 32 de ani lucrurile au mers în jos, nu numai în politică, în toate domeniile. Nu aș putea să particip la asta că nu aș putea să fac nimic.Dacă aș putea să fac ceva, poate că mi-aș asuma acest risc. Însă e o energie cheltuită aiurea și poate și eu aș fi terminată și nu are niciun sens.", a mărturisit Carmen Tănase în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Citeste si: Carmen Tănase, mărturii în premieră! Nimeni nu a știut prin ce a trecut celebra actriță: "Eram la un pas de depresie"

Carmen Tănase: "Tatăl meu a fost arestat politic pentru că și-a respectat principiile"

Carmen Tănase, mărturii sincere în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Marea actriță mărturisește că nu s-a temut de nimic nici în perioada Comunismului. Tatăl său a fost arestat politic și crede că acesta este motivul pentru care a devenit războinică.

Citeste si: Cine a fost Victor Parhon, regretatul soț al actriței Carmen Tănase. Au fost căsătoriți 11 ani: "Era mai mare ca mine cu 17 ani şi odată m-am trezit strigându-l «tată»"

"Nu mi-a fost frică niciodată. Nu sunt o nostalgică. Pot sa vad acum la 60 de ani aprtile bune si partile foarte rele. De frica nu mi-a fost. Tatal meu a fost arestat pol si lucrul asta m-a infuriat si nu mi-a dat voie sa ma las prada fricii. eram inconstient de curajoasa. eram si f tanar si cand esti tanar esti si inconstient. aveam in spate suferinta tatalui meu care a lasat acasa o femeie neajutorata si un copil in clasa i pt ca si-a respectat principiile. poate ca de-asta sunt razboinica acum. daca tatal meu a putut face asta, nu vad de ce eu as face altfel.", a mai spus îndrăgita actriță în emisiunea lui Denise Rifai.

Distribuie pe: