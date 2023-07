De ce nu vrea Sebastian Țopescu să participe la evenimente mondene?! Tânărul a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre relația cu tatăl său, regretatul Cristian Țopescu: „Tatăl meu de acolo de Sus se bucură pentru mine”

In articol:

Sebastian Țopescu, fiul regretatului comentator sportiv, Cristian Țopescu, se bucură de o carieră în plină ascensiune atât în televiziune, cât și în lumea modei, o pasiune pe care o are încă din adolescență.

Basti, așa cum mai este cunoscut, a avut întotdeauna în jurul său exemple din media, dat fiind faptul că atât tatăl său, cât și sora sa, Cristina Țopescu, au activat în domeniul jurnalismului.

Recent, tânărul a mărturisit că nu participă des la evenimente mondene, dar a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu părinții săi.

De ce nu participă Sebastian Țopescu la evenimente mondene?

Basti a făcut recent primii pași spre televiziune, însă se pare că i se potrivește foarte bine această ramură. Cu toate acestea, alege să participe foarte rar la evenimente mondene. Sebastian Țopescu a mărturisit că acest lucru vine din faptul că a fost întotdeauna înconjurat de astfel de evenimente atunci când era copil. Tocmai de aceea, a reușit să se încadreze rapid în peisaj. Mai mult decât atât, este foarte fericit și recunoscător pentru tot ceea ce a învățat de la părinții săi de-a lungul anilor.

Citește și: Ce se întâmplă cu cățelușa Cristinei Țopescu, la aproape trei ani de la moartea jurnalistei. Este unul dintre patrupezii care i-au fost alături până la ultima suflare

„Cred că acesta este motivul pentru care nu mă prea vedeți la evenimente. Am avut nevoie de abstinență. Cred că a fost un fel de detox al meu… am fost la foarte multe când eram mic și, trăind în domeniul acesta, cumva, și când am venit la evenimentul acesta, chiar dacă nu am fost demult, m-am simțit ca peștele în apă.

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: Modelul de 50 de ani surprins la plajă alături de soțul ei, cu 17 ani mai tânăr. Cum au fost fotografiați în Sardinia. FOTO- stirileprotv.ro

Dar cred că asta e. E un lucru foarte frumos. E un lucru foarte frumos, și familia în care am crescut eu și sunt foarte recunoscător pentru ea – si m-au învățat foarte multe lucruri și, sincer, și de la evenimente de genul acesta poți învața foarte multe lucruri.”, a mărturisit Sebastian Țopescu pentru viva.ro.

Citește și: De ce a murit jurnalista Cristina Țopescu. În luna iulie ar fi împlinit 61 de ani

Părinții săi l-au încurajat să urmeze o carieră în televiziune

Sebastian Țopescu este deja cunoscut în afara granițelor, dat fiind faptul că a început să muncească în modă încă din adolescență. Chiar dacă nu știe dacă va rămâne tot timpul în industria media, este recunoscător pentru proiectele sale din televiziune și speră să aducă un suflu nou în industrie.

Cât despre părinții săi, Basti spune că a fost întotdeauna încurajat să intre în acest domeniu, motiv pentru care este sigur că tatăl său este mândru de el și se bucură mult pentru realizările sale pentru care a muncit din greu.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

„Eu de la 15 ani am început să lucrez în modă în străinătate. Numele meu e mai cunoscut în afară decât în România. Dar, când s-a ivit această oportunitate și acest proiect superb, în care chiar cred cu ardoare, am zis că merită. Și chiar îmi doresc să aduc această doză de umanitate în media din România. Și atunci am zis, de ce nu? O să rămân în televiziune toată viața? Nu cred. Dar cine știe.

Citește și: Se împarte averea în familia Cristinei Țopescu, la jumătate de an de la decesul celebrei prezentatoare! Fratele Cristinei se judecă cu soția care l-a acuzat de infidelitate!

Acum nu pot spune nu, dar cine știe, părinții nu m-au încurajat tot timpul să fac chestia asta, dar sunt sigur că tatăl meu de acolo de Sus se bucură pentru mine. Și mama mea, chiar dacă la început a avut reticențe. Pașii mei făcuți înspre media… cred că, chiar se bucură pentru mine. Mai ales că vede proiectul și vede că, chiar a reușit să înflorească emisiunea, așa cum mi-am dorit să înflorească.”, a mai spus fiul lui Cristian Țopescu pentru sursa menționată anterior.