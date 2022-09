De ce refuză fiul Patriziei Paglieri să-și caute tatăl: ”Nu vrea să aibă de-a face cu mine”. Francesco a aflat că are doi frați vitregi

In articol:

Patrizia și Francesco Paglieri formează o echipă unită pe micul ecran, atunci când participă în diferite show-uri, dar și dincolo de camerele de filmat. Vedeta a ajuns să fie o mamă singură la un an după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, moment care a rupt orice legătură dintre Francesco și tatăl său.

Inițial, chef-ul i-a spus copilului că părintele său este mort, abia la împlinirea a 14 ani tânărul aflând care este, de fapt, adevărul.

Francesco Paglieri: ”Ai dorință să cunoști o persoană când auzi de bine, nu când auzi de rău”

Însă, deși din acel moment a știut că are doi părinți, nu unul, Francesco nu și-a exprimat niciodată dorința de a-l întâlni pe tatăl său.

Tânărul spune că nu a fost curios în a-l întâlni, mai ales că nu a auzit despre el lucruri tocmai bune.

Astfel că, dacă nu-l cunoaște, nici nu poate să-i simtă lipsa în viața sa.

"Nu, nu m-a căutat, nici eu nu l-am căutat după ce am auzit anumite povești, să zicem, despre el, că nu era cea mai bună persoană, dar sincer nu am avut nevoie să îl caut. Cred că e mai rău să îți pierzi un tată în momentul în care știi că a fost un tată bun și a avut un accident, sau lucruri de genul, dar când știi că efectiv persoana respectivă nu a vrut să te cunoască, nu ai nici tu o dorință. Ai dorință să cunoști o persoană când auzi de bine, nu când auzi de rău", a povestit Francesco Paglieri, la un post TV.

Fiul celebrului chef mărturisește că un alt motiv pentru care nu a dorit să pornească pe urmele familiei paterne este și lipsa de interes pe care tatăl său a avut-o mereu în ceea ce-l privește.

Mai mult decât atât, Francesco spune că cel care îi este tată teoretic, căci practic nu l-a cunoscut, a renunțat la el pentru o sumă infimă.

"Nu vrea să aibă de-a face cu mine. Eu mereu zic că tată nu e cel care te face, e cel care te crește. A fost o poveste acum mai mult timp, în care el plătea o pensie alimentară, și mama i-a zis că dacă renunță la acea pensie alimentară, era vorba de puțin, cred că sub 100 de lei, îl lași pe Francesco în pace, nu mai trebuie să îl vezi, și el a acceptat. Când auzi acest lucru, nu cred că îți dorești să cunoști acea persoană", a spus el.

Însă, deși cu părintele său nu are nicio relație, în urmă cu mai mulți ani, fiul Patriziei a aflat că mai are doi frați vitregi, tatăl său refăcându-și viața.

În consecință, Franci, așa cum îl alintă mama sa, a luat legătura cu aceștia, ba chiar s-au și întâlnit, iar la adresa lor are numai cuvinte de laudă.

"L-am văzut acum câțiva ani pe Facebook. L-am căutat după numele de familie și am găsit o poză cu el. Acum cred că e trecut bine de 60 de ani. Știu că mai am doi frați vitregi, care sunt în Italia, am mai ținut legătura cu ei, sunt oameni super. Eu nu știam de existența acestor frați vitregi până acum 6-7 ani. Ne-am întâlnit acum câțiva ani la Milano", a mai spus fiul Patriziei Paglieri.