De ce s-a apucat Dorian Popa de sală? Artistul a mărturisit care a fost adevăratul motiv: ,,Am trait lucruri diferite”

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani.

Recent, vedeta a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care a ales să se apuce de sală.

Motivul pentru care Dorian Popa s-a apucat de sală

Artistul Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa este un mare pasionat de sport și încurajează de fiecare data când are ocazia acest stil de viață. Însă, artistul nu a arătat întotdeauna cum arată acum, iar totul se datorează programului de sală pe care îl are. Vedeta a mărturisit că în clasa a noua a avut parte de foarte mult bullying, iar faptul că se râdea de el l-a ambiționat să își schimbe aspectul fizic prin sport.

„Deci, așa arătam în clasa a 9-a. Aveam 50 de kg. Stai să vezi că de mic am trăit lucruri dificile. Hate-ul exista încă de pe atunci. Bullying, dar cine știa ce este bullying când eram eu a noua. Au zis, cum să câștige mă, asta, Mr. Boboc, e vrăjeală că e frate-su mai mare și se cunoaște cu ăia mai mari, că nu are cum să câștige slăbănogul ăla. «Slăbănogul», am zis eu în gândul meu și aici m-am apucat de sală. Ca să vezi ce înseamnă dintr-o chestie relativ nasoală. Că îți dai seama, atunci în a 9-a m-a afectat puțin, adică așa prostalău eram, nu meritam să câștig”, a declarat Dorian Popa în cadrul unei emisiuni.

De ce Dorian Popa și iubita lui nu au poze împreună pe rețelele de socializare?

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, iubita cântărețului a mai mărturisit că nu au prea multe poze împreună, deoarece ei nu îi place să pozeze atât de des. Din fericire, artistul a fost foarte înțelegător cu acest aspect și a respectat decizia și dorința partenerei sale.

„Dacă îl urmărești pe Instagram pe Dorian o să vezi că el are temă și este doar el în poze. Și în al doilea rând, eu nu sunt un așa mare fan să mă pozez. Nu e felul meu de femeie. Și fug, sincer. El a înțeles chestia asta și a respectat-o. Eu când fac poze atunci când vreau să-mi prezint hainele sau fac dacă am chef în momentul acela. De obicei nu prea sunt cu pozele”, a mai adăugat Claudia Iosif.