De ce s-a certat Ligi cu toți concurenții de la Puterea Dragostei înainte de a cânta cu Livian

Ligi si Livian scot o piesa impreuna [Sursa foto: Instagram]

Livian a spus în urmă cu ceva timp că mai ține legătura cu doar două foste cocnurente de la Puterea dragsoeti, după despărțirea de Bianca: cu Ella și cu Ligi. Cu toate acestea, fanii Puterea dragostei nu știau cât de apropiați sunt de fapt Livian și Ligi. Așa se face că după ce zilele trecute cei doi au apărut împreună, anunțându-și colaborarea în plan muzical, lumea a luat foc. Cea jignită a fost Ligi, despre care toți spuneau că este prietenă cu Bianca, după ce aceasta în finala Puterea dragostei sezonul 2 a spus că-i va ceda trofeul ei blondinei.

Ligi, Bianca si Andreea Pirui au fost concurente Puterea dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ligi a avut chiar a făcut un live, revoltată de modul în care este atacată.

”O colaborare nu înseamnă că am ceva cu omul ăla. Nu este nimic între mine și Livian. Hate-ul vostru nu o să mă oprească din ceea ce îmi doresc. Dintr-o simplă colaborare, ați făcut un adevărat circ. Nu înțeleg de ce spuneți că mi-am bătut joc de Bianca. Ce am făcut? Mi-am făcut curaj să cânt. Eu cu Bianca nu am nicio problemă. Între mine și Livian nu există nimic intim și nici nu va exista”, le-a răspuns Ligi fanilor Puterea dragostei care au tot atacat-o după ce a apărut împreună cu Livian.

Ligi s-a certat și cu Andreea Pirui și cu Manuela

Și totuși, motivul pentru care este atât de mult criticată Ligi nu ține doar de Livian. După ce s-a terminat Puterea dragostei sezonul 2, Ligi a rupt rând pe rând legătura cu ceilalți concurenți, cu cei care-i erau prieteni în emisiune.

În urmă cu puțin timp, fără să știe de ce pregătește Ligi, Andreea Pirui și Manuela au vorbit despre aceasta și au spus cât de dezamăgite sunt.

”După ce a văzut emisiunea (n.red. de pe Facebook WOWbiz.ro în care Andreea a fost cu Marius) mi-a dat ”unfriend”. Nu am înțeles de ce, pentru că am vorbit frumos de ea, o consideram prietenă. Am văzut și i-am dat și eu”, a povestit Andreea Pirui spunând că nu a înțeles reacția lui Ligi.

Aceeași problemă a avut-o și Manuela Oprișiu. ”Și mie mi-a dat (n.red unfriend). Eu sunt dezamăgită, am văzut o latură a ei pe care nu o știam”, a povestit și Manuela.