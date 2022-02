De ce s-a îngrășat Cristina Șișcanu 8 kilograme. Vedeta urmează acum o dietă: ”Nu faceți ca mine”

In articol:

Noul an a venit cu multe dorințe de schimbare pentru Cristina Șișcanu. Soția lui Mădălin Ionescu este decisă să își tansforme radical stilul de viață și asta pentru a avea o altă imagine.

Vedeta este în permanentă legătură cu cei din mediul online, acolo unde face publice toate aspectele legate de viața, profesională sau personală.

Acum însă, fosta prezentatoare TV a ales să își spună oful în fața fanilor, dar și să le încurajeze pe doamnele și domnișoarele care se confruntă cu aceeași problemă, pentru că deja a bifat o reușită.

Citeste si: Mădălin Ionescu, pus la respect de soție. Cristina Sișcanu i-a pasat responsabilitățile casnice și s-a apucat să se aranjeze: "Soțul dă cu aspiratorul, iar eu..."

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu ține dietă după ce s-a îngrășat 8 kilograme

Mai exact, Cristina Șișcanu spune că încă din toamna anului trecut a început să ia în greutate, astfel că acum a ajuns să cântărească cu opt kilograme în plus. Alimentația, lipsa sportului și programul de somn au contribuit, spune ea, la acumularea kilogramelor în plus. Faptul că doarme doar 3-4 ore pe noapte, pe lângă consumul de dulciuri, a făcut-o pe Șișcanu să ajungă la o greutate nedorită.

Citeste si: Marina Voica, în vârstă de 85 de ani, a luat o decizie radicală. Ce are de gând artista- bzi.ro

Însă acum a început transformarea, iar deja dieta alimentară i s-a schimbat, de lucru mai având doar la programul de somn, căci sport, le-a promis fanilor de pe Instagram, va începe să facă de luni.

”M-am îngrășat rău, 8 kilograme. Vreau să dau jos 10 ca să fiu și mai slabă decât în momentul în care am început să mă îngraș. Greutatea la care îmi place cum arăt este 60-62 de kilograme dar dacă aș avea 58 nu m-aș supăra. Abia aștept să scap de toate kilogramele nedorite. Mă culc foarte târziu, pe la trei, de foarte mult timp. Trebuie să rezolv neapărat lucrul acesta, cred că asta este și cauza pentru care m-am îngrășat. Mă culc târziu, mă trezesc devreme, dorm foarte puțin și de asta am început să mănânc dulciuri și nici nu am putut să mă mobilizez să fac sport. După ce o să-mi reglez partea cu somnul sunt convinsă că o să fac și mișcare și o să-mi reglez și regimul alimentar. Cumva e simplu, dacă le reglez pe astea trei nu mai există pericolul să te îngrași”, a spus Cristina Șișcanu pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Cristina Șișcanu a spus adevărul despre sarcină! Soția lui Mădălin Ionescu a rupt tăcerea, după ce s-a tot vehiculat că așteaptă al doilea copil

Pentru că în ultima săptămână a avut grijă să urmeze o dietă echilibrată, dis de dimineață, Cristina Șișcanu le-a și dat vestea cea mare internauților. Fericită peste măsură, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” spune că deja a dat jos aproape 2 kilograme. Dacă o va ține în acest ritm, până luna viitoare, a ținut să precizeze vedeta, cântarul îi va arăta, din nou, numărul perfect de kilograme.

”Încep ziua cu o mare bucurie. Cântarul mi-a dat o veste bună. Din dușman s-a transformat în prieten. Într-o săptămână am reușit să slăbesc aproape 2 kilograme. Super! Nu am simțit vreo frustare sau să am pofte de ceva. Dieta este echilibrată, rețetele sunt gustoase, totul este absolut minunat. Dacă o țin tot așa până în martie nu am ce să fac. Nu mănânc zilnic ceva dulce, dar în anumite zile am voie”, a adăugat mama fetiței lui Mădălin Ionescu.