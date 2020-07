In articol:

Simona Gherghe a anunțat că s-a testat pentru noul coronavirus, dar că rezultatul a fost negativ, așa că a putut răsufla ușurată.

Simona Gherghe a povestit și motivul pentru care a ales să se testeze, deși în ultimele luni a fost extrem de atentă, s-a izolat cu familia la locuința de lângă București și a militat atât pentru purtarea măștii, cât și pentru distanțare socială.

”Vineri am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este! I-am spus că nu e o joacă acest lucru, că trebuie să fim responsabili (...) Așa că după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul. A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost...a venit însă, e negativ. Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum”, a mărturisit Simona Gherghe într-un live pe Instagram.

Mai mult, Simona Gherghe a mărturisit că după experiența neplăcută trăită în ultimele zile a decis ca atât ea, cât și ceilalți membri ai familiei să poarte mască chiar și în aer liber.

”Familia noastră a decis ca de-acum încolo să purtăm mască atunci când ieșim din casă, indiferent dacă e vorba de ieșit în aer liber. Este decizia noastră”, a precizat Simona Gherghe.

Simona Gherghe a făcut testul după ce s-a întâlnit cu o persoană din echipa Acces direct?

Decizia de a se testa pentru COVID a venit la doar câteva zile după ce mai multe persoane de la Acces direct, emisiunea unde a lucrat mult timp Simona Gherghe, s-au îmbolnăvit. (Vezi AICI declarațiile actualei prezentatoare Mirela Vaida, despre infectarea cu noul coronavirus)

De altfel, Simona Gherghe s-a aflat la mare cu toată familia în ultimele două săptămâni, iar cu doar câteva zile înainte de a se afla că mai mulți membri ai echipei sunt bolnavi, vedeta tv s-a întâlnit cu o fostă colegă, cele două s-au bucurat de revedere și și-au făcut poze împreună.