De ce s-au certat Mihai Găinușă și Șerban Huidu. Foștii prezentatori ai emisiunii „Cronica Cârcotașilor” nu-și mai vorbesc din 2015

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au format unul dintre cele mai solide cupluri de prezentatori și erau și în realitate foarte buni prieteni. Însă, ceva s-a rupt, iar din doi prieteni au devenit aproape dușmani.

De ce s-au certat Mihai Găinușă și Șerban Huidu

Șerban Huidu și Mihai Găinușă, "Cronica Cârcotașilor", 2007 [Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au fost prieteni buni atât în viața reală, cât și în cea de pe platourile de filmare. Mai mult, prietenia lor ajunsese la un alt nivel, pentru că aceștia sunt naș și fin. Însă ceva s-a rupt între ei, iar cei doi nu își mai vorbesc.

Cei doi au pus bazele emisiunii "Cronica Cârcotașilor" pe care au scri-o și au produs-o și au reușit să o transforme ani la rând în lider de audiență. Deși îi lega o strândă prietenie, lucrurile au început să se strice în anul 2014.

În acel an, Șerban Huidu a trăit două evenimente tragice: accident la schi, dar și un teribil accident rutier în urma căruia trei oameni și-au pierdut viața. Presa relata la acea vreme că Șerban Huidu a fost dezamăgit de prietenul său Mihai Găinușă că nu i-a fost alături în acele momente grele. Un al motiv vehiculat a fost acela că s-ar fi certat din cauza banilor. Singura declarație pe care a făcut-o Șerban Huidu despre prietenia lor a fost când emisiunea lor a împlinit 20 de ani.

"Zero! Anul acesta am făcut 20 de ani de ‘Cronică’.

În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din Cronica, când bătusem palma sa revină în emisiune.

În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? La Disneyland, am uitat să îți spun că nu mai revin!", a declarat Șerban Huidu, pentru Impact.

Șerban Huidu nu mai prezintă "Cronica Cârcotașilor"

"Cronica Cârcotașilor" [Sursa foto: Facebook]

Șerban Huidu nu a renunțat la proiectul său de suflet, însă a decis să nu mai prezinte emisiunea "Cronica Cârcotașilor". El are alt rol.

„Pentru toamnă am decis să fac un pas un spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran.

Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. Cronica Cârcotaşilor este mai mult decât copilul meu de suflet.

Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie. La debut am vrut sa scriu doar textele, dar, fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era înţeles de nimeni, am decis să vin în faţa camerei şi să fac si pe prezentatorul.

Apoi, în 2015, când am revenit la prezentarea emisiunii, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. Jumătate din echipa plecase şi soluţiile de înlocuire nu funcţionau corespunzător.

Astăzi, situaţia este cu totul alta. Am pregătit o echipă de nota 10 în care am toată încrederea. Iar eu voi fi tot timpul parte din echipă”, a spus Şerban Huidu, potrivit paginademedia.ro.