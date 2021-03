De ce sa inlocuiesti vechiul aparat de aer conditionat cu unul nou

In articol:

E bine totusi sa iei si o decizie radicala in momentul in care observi ca vechiul aparat de aer conditionat nu mai functioneaza in parametri optimi si chiar duce la un consum mult mai mare de energie fata de alte aparate de aer conditionat moderne. Respirația unui aer conditionat poate fi mult mai costisitoare decat montarea unui aparat de aer conditionat nou.

Consum de energie mult prea mare

Atunci cand se apropie spre finalul ciclului de viata, aparatul de aer conditionat incepe sa aiba un consum mult prea mare de energie pentru randamentul dat. Daca face parte si dintr-o gama de produse mai veche automat si consumul de energie este mai mare, fata de modelele noi, deoarece tehnologia evolueaza de la an la an.

Asadar, un aparat de aer conditionat de acum 10 ani va consuma chiar si de doua ori mai mult fata de un aparat modern care este dotat si cu termostat special ce contribuie la economisirea consumului de energie.

Practic, aparatul devine ineficient din punct de vedere energetic atunci cand consuma mult curent si nu da randament maxim. Cel mai rau e ca acest lucru se simte in facturile tale, deci e bine sa optezi pentru un model nou care iti permite sa amortizezi investitia rapid printr-un consum redus de energie.

Modelele de aparate de aer conditionat Daikin dau randament maxim cu un consum de energie foarte mic. Acestea sunt echipate cu cele mai noi tehnologii care ajuta la crearea unui ambient placut la fiecare utilizare. Poti opta pentru astfel de modele daca vrei sa scazi consumul de energie dar, cel mai important, sa ai aer proaspat si curat la fiecare utilizare.

Costuri mari de intretinere

Intretinerea unui aparat de aer conditionat vechi este mult mai costisitoare fata de produsele moderne. Este bine sa ai in vedere si acest aspect cand te gandesti la alegerea unui nou aparat de aer conditionat. Ai costuri minime de intretinere si garantie care te ajuta sa stai fara griji pentru costurile de reparatii pe o perioada lunga de timp.

Aparatele de aer conditionat Daikin sunt o alegere potrivita atunci cand te hotarasti sa faci o schimbare. Acestea functioneaza la temperaturi extreme fara sa aiba un consum mare de energie si au o eficienta sporita la fiecare utilizare. De asemenea, fata de modelele mai vechi, cele de la Daikin au un impact redus asupra mediului fiind echipate cu tehnologia Bluevolution.

Tehnologia inverter asigura economisirea energiei electrice prin controlarea vitezei motorului si oprirea acestuia cand temperatura din camera este cea setata in prealabil. Pe site-ul celor de la Vollmax este disponibila o gama larga de aparate de aer conditionat Daikin, dar si alte modele de top cu ajutorul carora poti sa mentii temperatura in parametri optimi pe timpul verii.