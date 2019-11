De ce sa urmezi un curs antreprenoriat ?

Traim intr-o perioada in care calificarile sunt din ce in ce mai cautate. Nu mai poti realiza nimic fara a avea la baza nu unul, ba chiar mai multe cursuri sau calificari. Scoala si chiar studiile superioare nu mai sunt suficiente pentru a avea o cariera de succes, fie ca esti tu cel care are afacerea, fie ca te angajezi la o multinationala. De aceea, piata cursurilor autorizate reprezinta un domeniu in plina expansiune. Din ce in ce mai multe persoane aleg sa se califice sau sa se recalifice, in functie de necesitati. Pe cursuriautorizate.eu exista sute de cursuri disponibile pentru toti cei care au varsta de 18 ani implinita. Insa, in ziua de azi, tot mai multe persoane isi doresc sa isi deschida propria afacere. Pentru asta, multa lume crede ca este suficient sa ai acel simt dezvoltat pentru afaceri. Si totusi, multi sunt de parere ca trebuie sa urmeze un curs antreprenoriat. Este un asemenea curs intr-adevar util pentru a te ajuta sa iti realizezi visele?

Revenim putin la parerea aproape unanima si anume: Antreprenoriatul nu este ceva ce poti invata! Aceasta afirmatie este insa falsa. Desigur, nimeni nu te va invata sau nu iti va oferi un ghid pas cu pas despre cum sa iti creezi propria afacere. Nu te poate nimeni invata cum sa devii mai creativ si cum sa vii cu idei noi pentru afacerea ta. Aceste calitati sunt cele pe care trebuie sa le dezvolti de unul singur si, in timp, sa inveti sa gandesti precum un antreprenor. In plus, niciun curs nu iti poate arata exact ceea ce trebuie sa faci pentru a avea succes. Acest lucru se realizeaza prin munca grea, ingeniozitate creativa, cercetari ample si numeroase incercari. Antreprenorii de succes sunt diferiti in propriile lor modalitati, iar ideea este sa lasi si propria personalitate sa straluceasca. In plus, trebuie sa faci ceea ce iti place.

Si totusi, pentru a face ceea ce iti place, mai bine si cu sanse mai mari de reusita, un curs este esential. Un curs te va slefui, chiar daca tu esti cel mai talentat antreprenor. Chiar si cei care detin de ani de zile firme urmeaza astfel de cursuri. Ceea ce te poate invata clasa de antreprenoriat sunt lucruri de care ar trebui sa tii cont in timp ce iti formezi propria companie. Un curs de antreprenoriat te invata modalitati posibile de a strange fonduri, de a-ti organiza structura financiara, cum sa gestionezi cresterea in afacere, rolul capitalului de risc, evaluarea companiilor, achizitii si strategii. In total,

abordeaza o gama completa de subiecte de afaceri, de la strategie, la finantare, contabilitate si marketing.

Iti va arata probabilitatile cu care se confrunta antreprenorii, iar trainerii calificati te pot pregati mai bine pentru a trata probleme dificile din lumea reala.

Deci, ce fel de oameni iau cursuri de antreprenoriat?

1. Cei care vor sa devina antreprenori

Tinerii care vor sa devina antreprenori dupa absolvire sau la un moment dat in cariera lor. De asemenea, ar putea fi interesati sa testeze apele in timp ce sunt inca pe bancile facultatii, poate prin infiintarea unui magazin online de vanzare cu amanuntul.

Cursantii trebuie sa stie ca sunt acolo pentru a absorbi detaliile tehnice si pentru a intelege cum functioneaza o intreprindere in ansamblu. La fel, lecturile extra despre antreprenoriat sunt obligatorii, precum si studiul situatiilor de caz. Acest lucru te va avantaja foarte mult atunci cand te confrunti cu dileme similare atunci cand afacerea ta va fi operationala.

2. Cei care doresc sa se alature firmelor cu capital de risc

Urmarea unui curs de antreprenoriat este, de asemenea, o modalitate excelenta de a cunoaste cum functioneaza un fond de capital de risc. Ofera cateva informatii despre modul in care sunt structurate si gestionate, cine investeste in aceste fonduri, in a caror activitate investesc anumite persoane si motivatiile din spatele deciziilor lor.

3.Cei care doresc sa adauge un plus de valoare afacerii de familie

Unii cursanti au norocul sa aiba o mostenire a antreprenoriatului in arborele genealogic. Acesti cursanti pot dori sa ajute la dezvoltarea afacerii de familie sau sa invete mai multe concepte despre conducerea unei afaceri, in speranta de a putea aplica aceste

concepte in viitorul apropiat. Cursul de antreprenoriat, prin studiile sale de caz, te poate invata, de asemenea, cum sa analizezi modelul de afaceri al companiei si cadrul sau strategic pentru extindere si crestere, ajutandu-te sa iti evaluezi pozitia fata de concurenta.

Cursul de Competente Antreprenoriale este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. Programul cursurilor teoretice si a activitatii practice este flexibil si adaptabil in functie de nevoile cursantilor. In urma finalizarii examenului de absolvire, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupatia de “Competente Antreprenoriale” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma cursului. Cursurile se desfasoara atat la sediul firmei din Bucuresti si ale partenerilor din toata tara, cat si la sediile firmelor/institutiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat. Participantii vor beneficia de coffee break, materiale didactice si consiliere pe intreaga perioada a cursului.

A urma un curs de antreprenoriat nu te face instantaneu expert in start-up, dar te inspira sa faci acel prim pas pentru a deveni un antreprenor la propriu. Vei descoperi, de asemenea, ca exista numeroase tipuri de proiecte noi, iar acest curs poate fi util pentru a-ti arata posibilitatile, dupa care tu esti cel care alege ceea ce iti convine.