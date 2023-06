De ce se teme cu adevărat Feli Donose? Dezvăluiri uimitoare în exclusivitate la "Dimineața pe doi cu Greeg si Cernat": “Sunt datoare să lucrez la toate fricile astea”

Feli Donose, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste ale momentului, a dezvăluit cele mai adânci temeri ale sale într-un interviu emoționant acordat în matinalul "Dimineața pe doi cu Greeg si Cernat", de la Kanal D2. Artista a dezvăluit cum viața de mamă i-a schimbat perspectiva asupra fricilor sale și cum a reușit să le înfrunte cu curaj.

Cu emoție, Feli Donose a mărturisit:" Mi se pare că sunt alt om, dar nu ca sunt alt om, mi se pare că acum sunt eu cu adevărat. Mă simt frumoasă, mai hotărâtă, sunt mai atentă să am grijă de mine, sub toate formele de grijă, am un instinct de supraviețuire extraordinar de puternic, mai puternic decât îl aveam."

Printre temerile pe care artista a reușit să le înfrunte se numără și frica de a conduce un vehicul.

“ Încep să fiu curajoasă și să lucrez la fricile mele, cum ar fi aceea de condus.(...) Mie îmi e frică să conduc, cum îmi era frica de zbor.(...) Consider că sunt datoare să lucrez la toate fricile astea, pentru că trebuie să fiu un exemplu bun pentru oamenii care se regăsesc în fricile pe care eu le am. (…) În afară de asta, și cel mai important, Nora mea nu trebuie sa aibă vreo frică, ci să fie curajoasă, să meargă în lume, să călătorească", a mărturisit Feli Donose, cu emoție în glas.

În cadrul matinalului difuzat simultan la Kanal D2 și Radio Impuls, artista a dezvăluit și o latură mai puțin cunoscută a personalității sale. Cu o copilărie trăită plină de bucurie, Feli Donose se declară încântată de faptul că poate redescoperi farmecul lumii prin ochii minunatei sale fiice. Este un aspect al vieții sale pe care îl prețuiește și pe care îl împărtășește cu toată dragostea cu fanii săi.

" Eu mă uit la desene dintotdeauna, asta este o chestie pe care nu știu câtă lume o știe", a mai mărturisit cu zâmbetul pe buze Feli Donose.