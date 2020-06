In articol:

Întrebarea ”De ce se tot întoarce Bianca Drăgușanu la Alex Bodi, în ciuda tuturor scandalurilor” are un răspuns mai simplu decât și-a putea închipui careva.

După ce au decis să meargă pe drumuri separate imediat ce s-a încheiat perioada de izolare, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au mai dat încă o șansă relației lor, așa cum arată, de altfel, și ultimele imagini în care apar cei doi îmbrățișați într-un club din Mamaia și cadourile pe care afacerisul i le-a făcut blondinei în ultima perioadă.

„Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot”, explica Bianca Drăguișanu, iar Alex Bodi părea să îi susțină afirmațiile: „Este strict decizia mea. Eu nu mi-am asumat alte relații, poate au fost niște lucruri pripite. Singura femeie cu care mi-am asumat relația și iubirea a fost Bianca. Am făcut multe greșeli, însă în toata nebunia asta e ceva sigur (…) Au fost niște săgeți de-ale mele, jocul nostru de orgolii. Dacă nu o iubeam nu veneam acasă. Nu ne-am vorbit trei săptămâni”.

Doar că ceea ce nu spune niciunul dintre ei este că, de fapt, ei chiar voiau să se despartă. ”Bianca Drăgușanu era decisă să se despartă de Alex Bodi. Au discutat toate detaliile. Apoi, după câteva zile, Bianca Drăgușanu și-a dat seama că nu poate fără el. L-a sunat și i-a spus că îl iubește! Și ne-a spus tuturor că nu poate sta departe de Alex Bodi pentru că îl iubește. Și nu poate fără el, și cu asta, basta”, ne-a spus o sursă apropiată de Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, dată de gol în relația cu Alex Bodi chiar de Daria Radionova

După ce s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi ”a fugit” în brațele unei alte bombe sexy, Daria Radionova, la Londra. Nu a durat mult până când cei care au urmărit îndeaproape povestea de dragoste plină de năbădăi dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au contactat-o și pe Daria Radionova, actuala iubită a afaceristului, pentru a afla și părerea ei. „Știi ca Alex ii trimite flori Biancăi? Nu e o situație urâta pentru tine? Crezi ca meriți?”, a întrebat-o un urmăritor pe Daria Radionova printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram.

„He didn’t send her flowers. She doesn’t know what else to do to get our attention ☺️😜 (n.red. - El nu i-a trimis flori. Ea nu știe ce să mai facă pentru a primi atenție din partea noastră)”, a răspuns Daria Radionova, infirmând că Alex Bodi i-ar fi trimis flori fostei lui soții, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu. scandal și împăcări cu Alex Bodi! Totul după scenele violente din public

Pe de altă parte și Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi, astfel că apropiatele frumoasei blonde merg pe varianta că, de la cearta din parcarea unui restaurant, de acum câteva săptămâni, și cea de zilele trecute, în care se părea ea că nu mai suportă, și vrea să se arunce în fața unei mașini, vedeta a ajuns la concluzia că totul are un sfârșit! ”Nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a scris pe atunci Bianca Drăgușanu pe contul ei de socializare, lămurind astfel relația cu Alex Bodi. Evident, după s-a gândit mai bine, s-au mai despărțit și împăcat de câteva ori, iar acum între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi totul este... roz.