Simina și Alex Zănoagă au format poate cel mai controversat cuplu de la Puterea Dragostei. Mulți i-au înjurat, alții nu au crezut în cuplu lor, însă ei și-au văzut de viața lor, de iubirea lor.

Nu au ținut cont de nimic și de multe ori nici nu au ținut cont de provocări. Recent, Simina a făcut câteva dezvăluiri privind primele lor tatonări și a spus de ce nu-și dorea o relație cu Alex Zănoagă.

”Eu îmi doream un copil, am 26 de ani, Alex are doar 21 de ani și nu credema că vrea copil, că e pregătit pentru o familie. Deși l-am plăcut de cum l-am văzut, am stat departe de el, pentru că nu credeam că e pregătit pentru o relație serioasă, așa cum îmi doream eu. Îl vedeam micuț, la doar 21 de ani, și mă gândeam că nu vrei copil. Mi-a demonstrat însă că nu este așa”, a declarat Simina despre Alex.

Simina și Alex și-au început relația ca prieteni și dragostea a venit mai târziu. ”Eu l-am pupat prima dată, într-o pauză de filmare”, a mai spus Simina de la Puterea Dragostei.

