Apa cu ghimbir este un aliat de nadejde care te ajuta sa te hidratezi, sa elimini toxinele acumulate in organism, sa tii sub control senzatia de foame si sa dai un boost sistemului imunitar, mai ales in perioada rece. In sezonul cald este racoritoare si hidratanta.

Ghimbirul, planta aromata care da mancarurilor sau ceaiurilor un gust usor picant, contine magneziu, zinc, crom si ajuta la circulatia sangelui. Cand ai febra sau esti racit, ghimbirul te poate ajuta sa te pui pe picioare deoarece stimuleaza si pune in miscare sistemul limfatic.

Cum se prepara apa cu ghimbir

Ingrediente:

- 1 litru de apa plata sau minerala- o radacina de ghimbir de aproximativ 3 centimetri- 2 lamai- (optional) 2 lingurite miere de albine bio

Mod de preparare:

Curata cu atentie ghimbirul, taie-l feliute subtiri si pune-l la fiert pentru 10-15 minute. Lasa infuzia sa se raceasca, apoi strecoar-o, indeparteaza feliile de ghimbir si adauga zeama de la cele doua lamai si optional doua lingurite de miere de albine bio.

Apa cu ghimbir astfel obtinuta trebuie bauta pe parcursul intregii zile in loc de apa. Te vei simti hidratat si revigorat.

Apa cu ghimbir, efecte benefice asupra organismului

De ce trebuie sa bei apa cu ghimbir este pentru a tine sub control senzatia de foame si a accelera metabolismul. In perioada racelilor, in special in anotimpul rece, actioneaza pentru a stimula sistemul imunitar si a tine departe guturaiul si gripa.

Citeste si: Ce să bei iarna: cum îți menții imunitatea crescută

Citeste si: Ceai de ghimbir. Beneficii, contraindicatii. Cea mai buna reteta de ceai de ghimbir

Citeste si: Vrei sa scapi de grasimea de pe abdomen? BEA acest preparat seara la culcare!

Apa cu ghimbir detoxifiaza si grabeste procesul de ardere a grasimilor de la nivelul taliei, abdomenului, soldurilor si coapselor.

Aceasta infuzie pe baza de ghimbir si zeama de lamaie poate fi inclusa intr-o rutina de detoxifiere a organismului. Pentru a resimti efectele benefice ale detox-ului cu apa de ghimbir trebuie sa o bei zilnic pentru cel putin 5 luni.