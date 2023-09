„De ce urlă Ilan: Hai la spital” Filmul complet al accidentului în care au fost implicați Ilan și Alina Laufer. Gestul care i-a salvat de la o moarte sigură: „Dacă nu aveam, oricare dintre noi, persoana respectivă deceda” 

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, Alina și Ilan Laufer au trecut prin clipe de groază, asta după ce au fost implicați într-un accident violent de mașină, atunci când se aflau alături de copiii lor. În urma impactului, cu toții au fost bine, în afară de băiețelul lor, care s-a ales cu o fractură de piramidă nazală.

Acum, cei doi soți și-au găsit puterea să vorbească despre momentele de panică prin care au trecut, explicând concret cum s-a întâmplat incidentul care putea duce la o adevărată tragedie.

„Părinții Alinei au o casă la Cornu, unde noi mergem aproape în fiecare weekend cu cei mici, ne simțim foarte bine acolo. Și mai mergem de la Cornu în Câmpina. Pur și simplu veneam de la Cornu înspre Câmpina, spre centru, e un bulevard lung, mergeam pe direcția noastră de mers, din față venea o coloana deschisă de un camion. Când am ajuns în dreptul camionului și am trecut de el, din spatele camionului a ieșit o mașină care a dorit să vireze spre stânga și care nu s-a asigurat. A vrut să traverseze strada fără să se asigure. Ca să evit un impact frontal și să nu lovesc persoana care se afla pe locul din dreapta în mașină, fiindcă era un impact destul de urât, fiindcă a fost din scurt, instinctul de conservare a fost să trag de volan un pic, dar neavând timp să reacționez, să zicem că mașina a ieșit de aici și până în televizor, așa de scurt a fost. Am nimerit într-un copac care se afla pe marginea drumului. Nu știu dacă le-am salvat viața, dar ar fi fost un accident mult mai grav. A fost ca și când am fi intrat într-un stâlp de beton, nu s-a mișcat deloc acel copac. Mașina s-a oprit brusc de la viteza la care eram, nu am apucat să frânez. Șocul a fost foarte mare, au sărit airbag-urile, norocul nostru cel mai mare e că toți eram cu centuri de siguranță. Dacă nu aveam centuri de siguranță oricare dintre noi, persoana respectivă deceda. Impactul a fost foarte violent. Cel mic s-a lovit de tetiera de la scaunul meu, fiindcă eu conduc mai pe spate, de aici a avut acea fractură de piramidă nazală. Șocul a fost în clipa în care m-am uitat la el și am văzut că are foarte mult sânge pe față și pe tricou, ne-am dat jos din mașină, am încercat să le acordăm primul ajutor celor mici, să le oprim sângerarea, după care au venit salvările, a venit Poliția, am suflat în aparatul de alcoolemie și de acolo am plecat.” , a povestit Ilan Laufer, în cadrul unei emisiuni TV.

Alina Laufer, despre momentul de după impact: „Din cauza șocului nu mai simțeam mare lucru”

De asemenea, cei 4 au fost nevoiți să meargă la spital, imediat după impact, mai ales că micuțul lor era plin de sânge, însă în primă fază Alina nu a observat acest detaliu, motiv pentru care nu-și explica pe moment care este motivul pentru care soțul ei este atât de grăbit să meargă la o unitate spitalicească.

Cu toate acestea, însă, cei 4 au trecut cu bine peste acest eveniment neplăcut, iar în prezent atât cei doi soți, cât și copiii se recuperează.

„Alina Laufer: Fiecare cu câte un copil în ambulanță. Din cauza șocului nu mai simțeam mare lucru. Eu m-am dat jos din mașină la Davina, iar..

Ilan Laufer: Alina l-a văzut pe Nathaniel la spital, eu m-am dat jos la el, el stă în spatele meu, m-am dat jos, l-am luat, i-am acordat primul ajutor.

Alina Laufer: Eu nu înțelegeam de ce urlă Ilan: Hai la spital, hai la spital. Când am ridicat privirea în sus și am văzut că Nathaniel era plin de sânge, în clipa aia am înțeles de ce e atât de grăbit să ajungem la spital.

Ilan Laufer: Cam asta a fost, nu doresc nimănui să își vadă copilul într-o situație de genul acesta. Am fost cu ei pe la 2, 3 spitale, în fiecare spital au zis că vor să repete analizele de sânge. Acum suntem bine, slavă Domnului, ei sunt la grădiniță, se recuperează.”, au mai povestit cei doi soți.