Mulți dintre cei care au fost opriți zilele acestea pe stradă, fie că erau cu mașina sau pietoni, au observat că polițiștii le solicită Codul Numeric Personal, pe care-l transmit prin stația de emisie-recepție și abia duăă verificare se dă ”liber” persoanei oprite. În ultimele zile, procedura a stârnit destul de multe comentarii mai ales în mediul online. Ce caută Poliția de fapt atunci când verifică CNP-ul?

Ei bine, în această situație, Poliția nu caută doar o confirmare a identității, așa cum s-ar putea crede inițial. Proceudra poliției în aceste zile prevede consultarea unei baze de date care include CNP-urile persoanelor aflate în carantină instituționalizată și izolare la domiciliu sub monitorizare medicală. Acestor persoane le este interzisă părăsirea domiciliului sub orice formă iar dacă sunt găsite pe stradă pot intra sub incidența legii zădărnicirii combaterii bolilor, riscând astfel deschiderea unui dosar penal și chiar închisoare.

390 de români s-au ales cu dosare penale

Conform datelor de la Ministerul de Interne, în urmă cu două zile, pe teritoriul României, 23.645 de persoane se aflau în carantină instituționalizată și alte 67.268 persoane erau sun monitorizare medicală în izolare la domiciliu.

Polițiștii au întocmit 390 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.