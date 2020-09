De ce videochatul este inca un subiect tabu?

Desi nu este nici pe departe o activitate ilegala, foarte mute persoane considera aceasta meserie imorala si degradanta. Si totusi, este un job ca oricare altul. Intr-o lume civilizata, orice persoana ar avea dreptul sa practice orice job isi doreste fara sa trebuiasca sa dea socoteala. Nu e de mirare faptul ca in alte tari mai civilizate nimeni nu are o problema cu aceasta meserie. Asadar, de ce in Romania videochatul este atat de hulit?

Capra vecinului

In articol:

Mai ales daca ai succes, oamenii vor avea ceva de comentat. Fie ca este acceptat sau nu, videochatul chiar este o meserie de succes. Practicata cum trebuie, aceasta profesie iti poate aduce incasari de mii de euro pe luna, bani cu care chiar ai putea sa ai viata pe care ti-o doresti. Evident, se vor gasi cativa oameni care sa te critice. La romani si alte popoare din zona estica nu este suficienta bunastarea proprie, trebuie vecinul sa aiba o condifitie oarecum inferioara ca se te poti simti tu bine. Si da, faptul ca vei putea sa-ti permiti propria masina, propriul apartament si city breakuri in fiecare weekend va atrage mai mult ca sigur atentia. Oamenii te vor judeca oricum, indiferent de jobul pe care il ai. Sugestia noastra este sa-ti vezi de treaba ta, indiferent de ce va zice gura lumii.

Moralitatea

Multe persoane au o intelegere proprie a conceptului de moralitate. Noi credem ca atata timp cat activitatea ta nu raneste pe nimeni, ba chiar aduce un serviciu comunitatii, nimeni nu poate fi ranit sau deranjat de ceea ce faci tu pentru a-ti castiga traiul. La videochat se vinde o experienta, nicidecum trupurile modelelor, asa cum poate crede majoritatea. Unde mai pui si faptul ca exista videochat adult si non adult. Daca nu cunosti diferenta dintre cele doua tipuri, vezi aici diferenta dintre videochat adult si non adult. Pe scurt, in cadrul videochatului non adult, nu se pune problema nuditatii. Chiar si asa, videochatul adult, in care se pune accentul si pe erotism si showuri senzuale, nu este cu nimic mai special decat ce poti vedea pe diverse site-uri sexy. Ar fi normal sa le banam si pe acelea?

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Legalitatea

Dintr-o lipsa crasa de educatie, majoritatea oamenilor inca mai confunda videochatul si prostitutia. Primul si cel mai important argument este ca videochatul este perfect legal, pe cand prostitutia este interzisa, cel putin pe meleagurile romanesti. Nu vom discuta in acest articol moralitatea sau lipsa de moralitate a prostitutiei, dar clar nu putem sa le punem pe cele doua in aceeasi oala. Videochatul este o meserie perfect legala in Romania, toate fetele care practica au peste 18 ani si stiu foarte bine ce fac. Comparatia nu isi are locul si denota doar faptul ca oamenii nu inteleg diferentele intre cele doua. Nu spunem ca nu exista si afaceri de videochat care sa ocoleasca rigorile legii, dar asta nu inseamna ca toate sunt asa. Atata timp cat lucrezi cu profesionisti, nu vei avea probleme.

Noutatea

Acest lucru nu este chiar atat de suprinzator, specia umana nefiind clar fana a schimbarilor. Si da, videochatul nu este chiar atat de impamantenit la noi cum este in alte tari. Probabil ca va fi nevoie doar de un schimb de generatii ca acesta meserie sa fie acceptata si apoi sa devina doar un alt job. Realitatea este insa foarte clara: indiferent de parerea oamenilor, aceasta industrie ia avant si mai mult ca sigur nu se va opri prea curand. Mai ales in aceste vremuri in care comunicarea s-a mutat aproape cu totul in online.

Nu te grabi sa judeci o persoana dupa locul de munca pe care il are. Mai ales cand nu ii cunosti povestea.