De ce vrea Cătălin Botezatu să se mute din România? Designer-ul a dezvăluit planurile de viitor pe care le are în străinătate

Cătălin Botezatu se numără printre cei mai renumiți designeri români, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, iar vedeta nu vrea să se oprească aici, căci nu cu foarte mult timp în urmă, bărbatul a făcut o serie de dezvăluiri despre planurile sale de viitor, menționând că ar vrea să plece din țară, într-o

locație de vis, acolo unde speră că aș va putea pune în aplicare ideile.

Așadar, fără a sta pe gânduri, Cătălin Botezatu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a împărtășit cu aceștia ce și-a propus să facă în viitor, chiar în Bali, acolo unde și-ar dori să se mute.

Cătălin Botezatu ar vrea să se mute în Bali

Nu mai este un secret pentru nimeni că designer-ul a muncit din greu pentru a ajunge în punctul în care este astăzi, iar sacrificiile și munca depusă au venit și cu o serie de satisfacții, în special pe plan financiar, bucurându-se în prezent că poate să își facă orice ”poftă” ar avea.

Așadar, nu cu foarte mult timp în urmă, Botezatu a dezvăluit că s-a gândit deja unde ar vrea să-și petreacă bătrânețea, așa că drept locație a ales Bali, acolo unde are și câteva planuri.

Mai precis, designer-ul s-a gândit să construiască un hotel boutique de care să aibă grijă.

Cu toate acestea, Cătălin Botezatul nu știe când va face pasul cel mare, respectiv acela de a pleca definitiv din România și să se mute peste hotare.

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă. Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani’, a declarat Cătălin Botezatu, pentru un post TV.

Designer-ul a dezvăluit dacă are sau nu operații estetice

În ultima perioadă au existat multe curiozități privind fizicul lui Cătălin Botezatu, iar urmăritorii săi s-au întrebat de multe ori dacă acesta a apelat sau nu la operații sau intervenții estetice pentru a arăta mai bine.

Motivul pentru care părinții lui Cătălin Botezatu au vrut să-l dezmoștenească pe designer: „Nu m-am gândit că...”

Așadar, nu cu foarte mult timp în urmă, designer-ul a încercat să potolească politicos aceste curiozități, explicând că nu a apelat până acum la bisturiu pentru vreo îmbunătățire.

„Chiar acum o lună am avut o ”problemă” cu o poză pe care am postat-o și mi-au spus ”ți-ai făcut operație estetică”.

Toată lumea a zis ”ți-ai făcut operație estetică”. Nu! Deocamdată nu.

Consider că nu am nevoie, așa consider eu, dar never say never (niciodată să nu spui niciodată). Dacă, în timp, mă voi șifona foarte tare și lucrurile vor arăta mai delicat, de ce nu?! Mici intervenții. Nici să exagerez, pentru că, cu siguranță, aș deveni penibil. Vârsta e vârstă, trebuie să ne-o asumăm.”

