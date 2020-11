De ce vrea Ilie Năstase la 74 de ani un copil cu actuala lui soție? ”O să găsim o metodă” VIDEO

Ilie Năstase a surprins pe toată lumea când în urmă cu câteva luni, deși existau zvonuri că va divorța de Ioana, femeia care-i devenise soție cu acte în 2019, s-a cununat religios cu aceasta.

Evenimentul, deși a fost unul restrâns a fost deosebit, a avut loc la mănăstire iar Ioana a purtat rochie de mireasă. De fapt, se pare că așa a convins-o Ilie Năstase pe soția lui să se împace și să nu ceară divorțul: cerând-o de soție în fața lui Dumnezeu, ea îmbrăcată în rochie de mireasă.

Ilie Nastase a facut nunta cu Ioana, care s-a imbracat in rochie de mireasa

Nu doar că s-a căsătorit pentru a 5 oară la 74 de ani, dar Ilie Năstase spune că-și dorește să devină din nou tată. Vrea să aibă o fetiță cu Ioana, soția lui în vârstă de 45 de ani.

”Eu am avut norocul că am dat peste cineva care mă înțelege, cel puțin până acum. M-am calmat, mă simt foarte bine, mă simt liniștit, față de ce mi s-a ăntâmplat cu Brigitte. E singura persoanaă pe care o ascult, și asta pentru că îmi face bine mie. Sigur că ne mai și certăm, dar după câteva ore ne ămpăcăm și mergem mai departe. Ne gândim să facem și acest copil dacă eu sunt în puteri. Dacă nu o să găsim o metodă, pentru că aș dori să am un copil cu Ioana. Chiar vreau să facem asta, pentru că un copil înseamnă familie”, a spus Ilie Năstase în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Ilie Nastase s-a casatorit cu Ioana, iar acum vrea si un copil cu aceasta

Ilie Năstase a devenit credincios datorită soției sale, Ioana

De altfel, Ilie Năstase a spus de mai multe ori în emisiunea de la Kanal D cât de tare își iubește soția, dând de înțeles că aceasta i-a liniștit viața agitată după căsnicia cu Brigitte.

”Cred că așa a vrut Dumnezeu să o întâlnesc pe Ioana, asta cred. Până să o cunosc pe ea eram credincios, dar după ce am întâlnit-o pe ea am fost la multe mănăstiri. Chiar și căsătora a fost la mănăstire. Am ânvățat multe de la ea. Nu știam Tatăl Nostru. Într-o seară i s-a făcut rău și mi-a zis ”Ilie, vino să-mi spui Tatăl nostru ca să mă simt mai bine”, i-am spus că nu-l știu perfect și să-l spunem împreună. Încerc să învăț acum de la ea lucruri pe care nici nu am avut timp când eram mai tânăr. La 74 de ani am învățat și am început să cred mult în treaba asta. I-am dat și un nume după ce recent am fost la Mănăstirea Putna și preotul m-a întrebat dacă sunt credincios. Ioana avea un batic frumos și i-am spus preotului ”Părinte, de când sunt cu Maica Tereza sunt credincios”. Preotul așa a trecut-o in telefon Maica Tereza. Acum toți pretenii mei îi spun asa”, a povestit Ilie Năstase despre soția sa, în emisiunea ”40 de întrebari cu Denise Rifai”