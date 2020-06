In articol:

Vulpița a primit o mașină de la Rafaelo. Vulpița a fost fericită când Rafaelo i-a spus că i-a cumpărat o mașină. Tot momentul a fost filmat chiar de Rafaelo, care a pus imaginile apoi pe canalul lui de youtube.

Totul este însă o glumă, iar dovada constă în faptul că Vulpița nu va putea niciodată să conducă mașina lui Rafaelo.

Citeste si: Relația Vulpița-Rafaelo: Simona de la Puterea Dragostei face afirmații incredibile

Vulpița a primit o mașină de la Rafaelo. După ce i-a spus că mașina este pentru ea, Rafaelo i-a spus Vulpiței că acum nu mai rămâne decât să-și ia carnetul de șofer. Numai că, surpriză, Vulpița nu va putea niciodată conduce mașina pe care Rafaelo spune că i-a luat-o ei. Și asta pentru că legea nu-i permite să dea nici măcar examenul pentru carnetul de șofer.

Citeste si: Fotografie controversată cu Vulpița vânătă la ochi. Internauții au luat foc: „Nici măcar machiajul ăsta nu-i mai acoperă vânătăile…rușine…”

Vulpița a primit o mașină de la Rafaelo, dar nu va putea lua carnetul de șofer

Strategia de Siguranță Rutieră prevede că persoanele care nu au terminat 10 clase nu se pot înscrie la șocala de șoferi în vederea pregătirii pentru obținerea permisului, se arată pe site-urile de specialitate. Iar, așa cum a declarat chiar în emisiunea unde este vedetă de luni bune, Vulpița, Veronica Stegaru pe numele real, nu are decât 8 clase.

La emisiunea unde este vedetă, Vulpița a mărturisit ce studii are și unde a lucrat până să devină vedetă tv, alături de soțul ei, Viorel Stegaru.

”Nu (n.red. se referea la faptul că nu a lucrat niciodată), decât pe lângă casă… Am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa”, a mărturisit Vulpița, la un moment dat, în emisiune.

Citeste si: Adevărul din spatele demisiei lui Emily Burghelea ! Mărturisirile șocante ale lui Viorel: „A chemat-o pe Vulpița la o petrecere”

Citeste si: Viorel Stegaru, prima reacție după ce Rafaelo i-a luat mașină Vulpiței: „O prostie!”

Vulpița a primit o mașină de la Rafaelo! Cântărețul spune că și-a vândut mașina aurie

Rafaelol a făcut un vlog în care a dezvăluit că și-a vândut Mustangul auriu pentru a-i cumpăra o mașină Vulpiței. Vulpița a fost foarte încântată de mașina pe care a primit-o de la Rafaelo, l-a pupat și l-a luat în brațe pe artist.

„Veronica, ți-am luat mașină! Surpriză! Imediat o să vezi surpriza. Am dat Mustang-ul meu și diferența și ți-am luat ție o mașină. Deci pe tine te cheamă Maki, da? Așa că ți-am luat mașina cu Maki la număr. Ți-am luat mașină special pentru tine”, a zis Rafaelo pe vlog. (Citeste si cum l-a desființat Viorel pe rafaelo ăn direct ”Dacă nu eram eu și Vulpița, nu știa nimeni de individul ăsta”