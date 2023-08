„De fiecare dată” Gina Pistol nu a vrut să țină asta doar pentru ea și l-a dat de gol pe Smiley, la scurt timp de la nuntă! Ce face artistul de fiecare dată când este plecat de acasă

In articol:

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în urmă cu doi ani și au împreună o fetiță superbă. Cei doi și-au intrat imediat în rolurile de părinți și și-au îndreptat atenția exclusiv spre fetița lor. Recent, fosta prezentatoare TV a povestit cum o ajută artistul în creșterea copilului și cât de implicat este.

Smiley, un tată model

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai apreciate cupluri, iar în urmă cu doi ani familia lor a devenit completă după ce fetița lor a venit pe lume. Cei doi și-au luat foarte în serios rolurile de părinți și au făcut destule sacrificii pentru a fi alături necondiționat de micuță. Recent, Gina a fost foarte sinceră și a vorbit despre cum este soțul ei ca tată și cât de mult o ajută. Aceasta a mărturisit că artistul este foarte implicat și are o relație foarte specială cu fetița lor și are grijă de responsabilitățile sale chiar și când nu e acasă.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povesti seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi da și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!

Smiley, un bărbat împlinit după ce a devenit tată

În urmă cu ceva timp, Smiley povestea cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tătic. Artistul a mărturisit că este mult mai bogat acum și totul are un alt sens.

Acesta a mai povestit că de când a apărut pe lume fetița lui, cel mai important lucru este sănătatea și timpul petrecut alături de familie.

„Sunt mult mai bogat a cum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu t o tul altfel, simt cu totul altfel, parcă t o tul are un sens. Totul are o î nsemn ă t a te mai ma re, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important dec â t sănătatea familiei mele și timpul p etrecut cu familia mea.”, povestea Smiley în urmă cu ceva timp pentru Click!