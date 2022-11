"De foarte multe ori îmi lipsește". Cât l-a costat pe CRBL prietenia cu Oase și ce spune despre o eventuală împăcare

In articol:

CRBL a fost invitat la "40 de întrebări" cu Denise Rifai, acolo unde a vorbit și despre cearta cu Oase. Conflictul dintre cei doi a avut loc în 2020 și nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de ruptură.

Artistul s-a simțit trădat la acel moment și a decis să încheie definitiv orice legătură cu bunul său camarad.

Cearta dintre CRBL și Oase a ținut multă vreme prima pagină a tabloidelor. Fostul membru al trupei Simplu și Oase au fost participanți într-o emisiune TV, iar ulterior camaradul său a acceptat o colaborare cu respectivul post, moment în care artistul s-a simțit dat la o parte.

La acel moment s-au aruncat cuvinte grele în spațiul public. De atunci au trecut mai bine de doi ani, iar la "40 de întrebări cu Denise Rifai" CRBL a vorbit despre cât l-a costat această prietenie.

Ce spune CRBL despre cearta cu Oase

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, CRBL a primit și o întrebarea despre conflictul dintre el și fostul său coleg de echipă.

Artistul regretă ceea ce s-a întâmplat și spune că a fost trădat de omul pe care îl considera prietenul său.

"Este un subiect care a fost extrem de dureros pentru mine în momentul în care s-a întâmplat această ruptură. S-a tot discutat asta pentru că noi am fost acolo și am făcut o imagine bună pentru că eram prieteni de foarte mult timp.

Am făcut foarte multe lucruri împreună pentru care eu îi mulțumesc și sigur este și reciproc pentru că chiar s-au întâmplat foarte multe.

Am fost trădat în momentul acela, e un subiect mult mai elaborat apropos de motivele pentru care s-a întâmplat această trădare. Eu cumva am înțeles motivele lui", a mărturisit CRBL, la Kanal D.

CRBL, totul despre cea mai mare durere

Fostul membru al trupei Simplu a mărturisit că cea mai mare durere pe care a avut-o din tot acest conflict a fost cauzată de lipsa de comunicare. Artistul a ținut să precizeze că mereu va considera că Oase a mers pe la spatele lui atunci când a acceptat să fie prezentatorul emisiunii concurs în care concurase alături de CRBL.

"Ce m-a deranjat foarte tare a fost comunicarea și decizia să nu merg să pun obrazul într-o direcție, să mă bazez pe tine ca prieten și tu îmi întorci spatele fără să îmi spui. Aici a fost durerea mai mare.

Am încercat ca piesa respectivă să o fac mai mult ok, cu problema mea, dar era o problemă pe care o știa toată lumea. Apoi am filtrat-o și a ieșit o variantă mult mai curată, varianta de acum", a mai dezvăluit el, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cât l-a costat pe CRBL prietenia cu Oase

CRBL și Oase au făcut numeroase lucruri în calitate de prieteni. Artistul și Oase au dat startul fenomenului kendama, iar împreună au câștigat și emisiunea concurs de la care a pornit scandalul.

Artistul a mărturisit că îi lipsește Oase și spune că de fapt asta a pierdut, prietenia dintre ei doi. Cearta cu un bun camarad a fost de fapt prețul pe care a trebuit să-l plătească. Cât despre o eventuală împăcare, CRBL spune că deși îi lipsește Oase, nu mai poate face nimic.

"M-a costat, în primul și în primul rând relația cu el. Ne știam de atâta timp... eu consider că am făcut toți pașii chiar și după, dar Bărbosul le aranjează și nu știi de fapt niciodată dacă ne mai vedem, ne mai salutăm vreodată – e fiecare cu ce a ales în viață.

Eu merg mai departe cu tot ce am de făcut. Nu știu dacă există cantitate sau o valoare. Lipsa lui m-a costat, că l-am pierdut ca prieten. Într-un fel sau altul noi nu am fost în acel concurs doar de dragul televiziunii. Noi am fost prieteni înainte de toate, îmi lipsește și el, îmi lipsește să-l am în jurul meu. Tot fenomenul kendama a pornit cu el și uneori îmi lipsește, dar nu mai pot face nimic", a mai precizat CRBL.

