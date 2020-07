De impact. Florin Călinescu a dezvăluit secrete uriașe din PRO TV

In articol:

Florin Călinescu a fost invitat, la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Vedeta emisiunii Românii au talent a oferit informații în premieră, neaduse la cunoștință publicului până acum din varii motive.

În stilu-i caracteristic, Florin Călinescu a comentat întrebările diverse venite din partea lui Cătălin Măruță și a dezvăluit că a stat în spatele aducerii mai multor vedete TV. „Voi credeți că lucrurile merg așa, întâmplător?”, a fost reacția lui Andi Moisescu, și el invitat în emisiune, când Florin Călinescu a dezvăluit că el a fost cel care a insistat pe lângă Adrian Sârbu să fie adus în postul TV.

De asemenea, venirile lui Mihaela Rădulescu și chiar Cătălin Măruță în postul de pe Pache Protopopescu sunt strâns legate de numele lui Florin Călinescu.

„Măruță m-a rugat să mă uit la el când prezenta o emisiune cu un cearceaf albastru în spate. Și i-am zis lui Adrian Sârbu, după ce a plecat Teo, că el e de adus. Dacă poți să vorbești o seară întreagă cu un cearceaf în spate, poți să faci o emisiune”, au fost cuvintele lui Florin Călinescu.

Cătălin Măruță a vorbit deschis, fără nicio reținere, despre drumul greu pe care l-a străbătut ca să ajungă una dintre cele mai apreciate vedete din România.

“Eram omul sandviș, de fapt, pentru că pe lângă faptul că împărțeam pliante aveam și un carton agățat pe față și pe spate ce promova niște oameni politici. Am strâns atât de mulți bani încât la finalul acestei campanii am putut să-mi iau o geacă impermeabilă roșie, de firmă – conta mult asta, era prima mea geacă de firmă. În plus, mi s-a părut foarte interesant ca din primii mei bani să-i cumpăr maică-mii o eșarfă, iar lui taică-meu o umbrelă sau o pereche de mănuși. Când le-am dus cadourile, ei nu înțelegeau cum adică am câștigat primii mei bani, când ar fi trebuit să fiu la facultate.”, a spus Măruță.

„După aceea, în prima lună de stat în București, am început să lucrez și la radio. Aveam un radio cu ceas în cămin și țin minte că singurul post de radio pe care îl prindea era Europa Nova. Țin minte că am auzit un anunț că angajează oameni, am împrumutat un sacou mov de la niște colegi, sacou ale cărui mâneci era puțin mai lungi, dar cu el m-am dus la radio, la interviul de angajare. Când m-au văzut oamenii ăia îmbrăcat așa, au spus: „Perfect!”. Ei de fapt căutau agenți comerciali, dar eu nu auzisem tot spotul, eu voiam doar să lucrez la radio”, a mai povestit Cătălin Măruță.

Florin Călinescu: „M-am târât să mă uit la el”

Dar cum a avut loc primul contact între Cătălin Măruță și Florin Călinescu? Chiar actorul explică. „Am primit un telefon de la Măruță, care, cu o voce așa....mă ruga să vin să îl văd. <Domnule Călinescu, este o onoare să vă aud...dacă aveți timp să veniți să mă vedeți...Păi bine mă, unde să te văd?> M-am dus să îl văd unde avea emisiunea lui, la facultate, m-am târât, aplecat pe un gemuleț să îl văd”, a fost declarația lui Florin Călinescu.

Florin Călinescu, salariu mai mare decât al Andreei Esca?

Florin Călinescu a dezbătut și una dintre întrebările care s-au adunat în jurul misterului care a devenit mit: are Andreea Esca cel mai mare salariu de la PRO TV?

„Probabil eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (n.red. Andi Moisescu) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat”, a punctat Florin Călinescu.