De la cine a aflat Codin Maticiuc că Theo Rose este însărcinată? Artista nu a dat de înțeles nimic la filmări: "Ascunde foarte bine"

Vestea că Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima oară nu i-a luat prin surprindere doar pe cei de acasă, ci și pe Codin Maticiuc.

Afaceristul a dezvăluit că artista nu a scos niciun cuvânt despre sarcină pe platourile de filmare, și nici nu a lăsat nimic de bănuit. Iubitul ei a fost, însă, cel care l-a sunat pe Codin, pentru a-l anunța. Iată cum a reacționat actorul când a aflat că Anghel Damian va fi tătic!

Iubitul lui Theo Rose l-a sunat pe Codin Maticiuc, pentru a-i da marea veste: "Am aflat de la Anghel, pentru că noi suntem foarte buni prieteni"

Dacă în cazul celor de acasă Theo Rose și Anghel Damian au vrut să păstreze discreția și să nu dezvăluie imediat că vor avea un copil, în ceea ce îi privește pe cei apropiați, cei doi nu s-au putut abține să nu împărtășească marea veste.

Iubitul artistei nu a mai rezistat și l-a sunat imediat pe Codin Maticiuc, pentru a-i spune că Theo Rose este gravidă.

Afaceristul a fost de-a dreptul surprins, și asta pentru că tânăra a mascat foarte bine sarcina, pe platourile de filmare: "Stările de greață, dacă le are, sunt mascate foarte bine. Eu am o relație foarte apropiată cu regizorul serialului, cu Anghel Damian, sunt bun prieten cu el când am aflat, am aflat de la Anghel, nu de la Theo, pentru că noi suntem foarte buni prieteni. Cred că nu ar fi avut cum să afle cineva dacă nu ar spune ea, pentru că nu se vede, nu se simte, repet, dacă o avea ceva ascunde foarte bine.

Când mi-a dat vestea nu știu dacă a fost emoționat, dar vă dați seama că este o premieră pentru el și pentru ea, sunt foarte tineri, clar e un eveniment pe care l-au așteptat cu emoție. Eram întins în pat, eram în Los Angeles, eram pe alt fus orar, la mine era noapte, la el era zi.", a povestit Codin Maticiuc, pentru impact.ro.

Theo Rose și Anghel Damian, planuri de nuntă

La scurt timp după ce a confirmat că ea și Anghel Damian vor deveni părinți, Theo Rose a povestit și ce planuri de viitor are cu iubitul ei. Artista și regizorul se gândesc serios să-și întemeieze o familie și au făcut deja primul pas în acest sens: "Da, ne-am mutat împreună. E mișto, e băiat bun și învăț multe de la el. Este de la admirație, până la dragoste. E tot. Îmi place de el. Și lui îi place de mine (n.r. râde).(...) Avem gânduri serioase, mă mărit și fac copii.", a declarat Theo Rose, în cadrul podcastului moderat de Mihai Bobonete.