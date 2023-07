De la cine a primit, de fapt, Anamaria Prodan inelul de logodnă pe care îl poartă pe deget? Toți au crezut că e de la fostul soț, dar abia acum a spus tot adevărul despre căsnicia ei: „Eu nu am avut un bărbat cu bani”

In articol:

Anamaria Prodan se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbizul autohton. Impresara de fotbal a reușit să-și construiască o carieră demnă de invidiat, pentru care a muncit foarte mult. Vedeta are afaceri de un succes colosal și o viața așa cum foarte mulți nici măcar nu îndrăznesc să viseze.

Sinceră din fire și extrem de deschisă atunci când vine vorba de viața personală, Anamaria Prodan a vorbit recent despre povestea inelului său de logodnă, dar și cât de importantă este bijuteria pentru ea.

Anamaria Prodan, mărturisiri incredibile despre inelul său de logodnă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că impresara este o femeie de succes. Întotdeauna cu zâmbetul pe buze și extrem de puternică, Anamaria Prodan a înfruntat întotdeauna problemele din viața sa și a reușit să-și construiască singură o carieră de succes.

Mai mult decât atât, atunci când vine vorba de fericirea sa, vedeta nu a stat niciodată pe gânduri și și-a făcut toate poftele. Recent, a mărturisit că inelul de logodnă pe care îl poartă și l-a achiziționat singură, ba chiar s-a căsătorit de două ori cu el.

Invitată în cadrul podcast-ului moderat de Ilinca Vandici, femeia de afaceri a spus că niciodată nu a avut nevoie de un bărbat pentru a obține lucruri materiale, ci din contră, a muncit pentru toate lucrurile din viața sa.

„Eu de două ori m-am căsătorit cu acest inel, pe care mi l-am luat singură. Acesta a fost inelul meu de logodnă. De ce? Pentru că am considerat că fericirea mea trebuie să mi-o construiesc, nu să îmi iau bărbați cu bani, nu trebuie să mă umilesc, să stau cu picioarele desfăcute să primesc niște bani pe noptieră cum au făcut foarte multe și astăzi cred ele că sunt fericite.

Eu am considerat că alături de partenerul meu trebuie să construiesc și dacă eu am avut norocul să construiesc mai repede, nu e niciun fel de problemă să-mi cumpăr singură. Eu nu am avut un bărbat cu bani sau un bărbat puternic care să îmi zică: Iubita mea, am văzut că te uitai la ceasul ăla în vitrină sau la bijuteria aia sau la casa aia și mâine să le am.”, a mărturisit Anamaria Prodan în cadrul podcast-ului moderat de Ilinca Vandici.