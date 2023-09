„De mult n-am mai gustat din fericire” Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală?! Imaginea cu care fostul soț al Oanei Roman și-a pus urmăritorii pe gânduri

In articol:

Marius Elisei și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Fostul soț al Oanei Roman a împlinit 37 de ani și a sărbătorit alături de fiica lui, dar și de o femeie misterioasă. Iată imaginea care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii lui Marius Elisei din mediul online!

Marius Elisei a împlinit 37 de ani

Bărbatul cu care Oana Roman și-a împărțit viața timp de mai bine de un deceniu și alături de care are o fiică, pe Isabela, și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Cu ocazia acestui eveniment special, Marius Elisei a făcut o postare în mediul online, în care a mărturisit că, în prezent, are parte de multă fericire, dar și de liniște. Mai mult, bărbatul a dezvăluit că nu a mai fost de mult atât de fericit.

Alături de mesajul său, fostul soț al Oanei Roman a postat și o fotografie în care apăreau 3 mâini. Una dintre ele era chiar a fiicei sale, Isabela, care i-a fost alături tatălui său, de ziua lui de naștere, însă ceea ce le-a atras atenția internauților a fost cea de-a treia mână, care părea a fi a unei femei, lucru care i-a făcut pe urmăritorii lui Marius Elisei să se întrebe dacă acesta și-a refăcut viața sentimentală.

„#37... a venit neașteptat de frumos, cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat o. De mult n-am mai gustat din fericire. Vă pup și seară frumoasă”, a scris Marius Elisei, într-o postare pe rețelele de socializare.

Citește și: ”Pun bani deoparte” Oana Roman a spus în ce își investește acum veniturile. Decizia care i-a schimbat radical viața vedetei

Fotografia postată de Marius Elisei le-a dat de gândit fanilor lui [Sursa foto: Instagram]

În ce relații au rămas Marius Elisei și Oana Roman?

În urmă cu ceva timp, Marius Elisei și Oana Roman s-au reîntâlnit, de ziua de naștere a fiicei lor, motiv pentru care fanii lor s-au întrebat dacă ar exista vreo șansă de împăcare între ei. Atunci, fostul soț al Oanei Roman a mărturisit că el și mama fiicei sale au păstrat legătura de dragul Isabelei și că pun creșterea acesteia pe primul plan.

„Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te impaci cu fostul partener? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum. Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, spunea Marius Elisei pentru Cancan.ro.