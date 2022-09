"De multe ori nu am avut bani de pâine!" Maria Dragomiroiu, mărturii dureroase neștiute vreodată de public. Artista și-a deschis sufletul într-un interviu de excepție

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre marile interprete de muzică populară din România. Nu este român care să nu-i cunoască și să nu se fi distrat pe cântecele sale.

Însă, dincolo de zâmbetul de pe scenă, puțini știu că viața sa nu a fost una ușoară.

Îndrăgita interpretă a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată în fiecare sâmbătă la Kanal D, și a vorbit despre greutățile vieții.

Maria Dragomiroiu, mărturisiri dureroare din viața sa: "De multe ori nu am avut bani de pâine"

Maria Dragomiroiu, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Chiar dacă viața nu a ocolit-o de greutăți și probleme, Maria Dragomiroiu nu s-a lăsat doborâtă. A cântat și a încântat inimile românilor, deși erau zile când nu avea ce mânca.

"De multe ori nu am avut bani de pâine și m-a marcat acest lcuru. Mi-aduc aminte și când cântam la bar, era un grup și pe o fată din grup o duceam până la Cuțitul de Argint și ne dădea 10 lei, asta la 2 noaptea când se termina barul. Și într-o seară nu ne-a dat, ne-a zis că ne dă mâine seară. A căzut cerul pe noi, pentru că noi ne bazam pe acei bai de pâine și știu ce înseamnă.

De foarte multe ori nu am avut, dar m-am lăsat pe mine, nu am mâncat, dar pentru copii tot timpul am avut. Apoi pe ei i-am dus la mama la țară și acolo au avut de toate, au avut și dragoste și îmi era dor de ei și nu puteam sta fără ei. Vara, la mare, nu știu cum le puteam face pe toate, cu 2 copii după tine, să cânți în 5 locații, iar dimineața femeile de serviciu la 5 dimineața veneau să-și ia gălețile, că era oficiu acolo unde dormeam noi

și era greu că aveau 2 și 3 ani. Atunci mi-am făcut și cel mai frumos costum popular al meu, cuseam mărgele. Nu mi se părea greu.", a mărturisit Maria Dragomiroiu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Maria Dragomiroiu a divorțat de primul soț, după ce l-a prins cu o altă femeie

Maria Dragomiroiu, invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria Dragomiroiu avea doar 20 de ani când l-a cunoscut pe primul soț și după doar șase luni s-au căsătorit. La 22 de ani îi avea deja pe cei doi copii, Ileana și Mircea. Nu a fost o căsătorie fericită, din cauza lipsurilor financiare și infidelității. Cu toate acestea, artista nu a avut curaj să divorțeze. S-a despărțit de soț, după ce el a introdus actele de divorț.

"Pornisem de la țară cu ceea ce mi-a spus mama: să fii cuminte! Și am ținut cont de asta. Se știe că era rușine să ai copii și să divorțezi. Mă gândeam la copii. O femeie este obișnuită să îndure. Acum nu mai gândesc la fel. La prima palmă, nu mai merge, gata. Dacă te obișnuiesști așa, așa merge. Dacă nu mai e iubire, nu mai are sens. A divorțat el, pentru că s-a îndrăgostit de altă femeie, care avea copii aproape de o vârstă cu mine. Asta a fost norocul meu. Am introdus și eu acțiune de divorț că mi se părea incorect. S-a terminat până la urma, i-am dat tot, absolut tot, am rămas cu copiii, cea mai mare avere și cu o casă, o casă a statului pe care am cumpărat-o după '90.", a povestit Maria Dragomiroiu la "40 de întrebări cu Denise Rifai".