De neașteptat ce a putut să-i spună Radu Siffredi Oanei Matache, după ce a văzut-o îmbrăcată așa! Sora Deliei chiar le-a spus urmăritorilor ce observație i-a făcut iubitul

Au trecut câteva luni bune de la scandalul în care a fost implicată Oana Matache, atunci când familia sa, în special mama ei, Gina Matache, s-a opus total noului iubit pe care și l-a făcut blondina după divorț.

Concret, vedeta a intrat într-o relație cu Radu Siffredi, la scurt timp după ce ea și tatăl copiilor ei, Răzvan Miheț, și-au spus ”Adio”, fapt care nu a fost pe placul multor persoane.

S-au spus atunci vrute și nevrute despre relația celor doi tineri, însă ei sunt dovada vie că ”timpul le rezolvă pe toate”, asta pentru că apele s-au mai calmat, iar acum își trăiesc povestea de dragoste în liniște, demonstrând tuturor că se iubesc la nebunie.

Ei bine, recent, pe pagina personală de Instagram, Oana Matache s-a postat într-o ținută care pare că nu a fost pe placul noului partener de viață. Ba mai mult, aceasta le-a spus internauților și ce comentariu a făcut Radu Siffredi la adresa vestimentației.

„Mi-a zis Radu că arăt ca și când aș avea un business cu haine turcești din Italia”, a precizat sora Deliei, alături de o poză cu ea în oglindă.

Mesajul transmis de Oana Matache, după reproșurile pe care le-a primit din cauza relației cu Radu

Atunci când s-a aflat că Oana Matache formează un cuplu cu Radu Siffredi, cei din jur și-au arătat nemulțumirea cu privire la alegerea făcută de blondină, aceea de a intra într-o relație cu un tânăr, la scurt timp după despărțirea de tatăl copiilor ei.

Chiar și mama artistei și-a arătat public nemulțumirea privind acest subiect, așa că la scurt timp după comentariile răutăcioase din mediul online, Oana a decis să le dea peste nas tuturor, făcând o serie de declarații online despre situația în care se află.

„Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. (…) Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață, și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educi copiii. (…) Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, spunea Oana Matache.