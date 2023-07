De neașteptat ce răspuns a oferit Daniela Gyorfi, atunci când a fost întrebată dacă speră că fiica ei îi va călca pe urme! Artista a fost radicală: „Îmi e rușine”

In articol:

Daniela Gyorfi este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, prin prisma carismei, dar și a talentului său, având melodii care sunt ascultate de o țară întreagă, fiind în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba de evenimente.

Ei bine, însă, nu doar Daniela Gyorfi este vedeta familiei, căci la rândul său, și Maria, fiica artistei, este în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă. Are o înclinație aparte către televiziune, dar cu toate acestea, cântăreața spune că nu ar vrea, neapărat, ca fiica ei să îi calce pe urme când vine vorba de carieră.

Chiar și așa, dacă Maria și-ar dori acest lucru, Daniela susține că va fi alături de ea, indiferent de calea pe care ar vrea să o urmeze.

„Pentru tot ceea ce face, ea decide. Am dat-o la pian, mi-a zis: "Mami, nu sunt pentru pian", ok. I-am spus cu muzica, dacă îi place, a spus: "Mami, nu cred că sunt eu pentru muzică, nu mă regăsesc, îmi este ruşine", am spus ok, oricum este mică.(...) Sincer, nu (n.r. Nu i-ar plăcea să-i calce pe urme)! Nu ştiu, dacă îşi doreşte cu adevărat, o voi susţine. Dar eu să spun că aş vrea ca Maria să fie cântăreaţă, nu. Îi place, o văd că este făcută pentru televiziune, dar poate nu neapărat cântăreaţă, îţi spun sincer. Maria vreau să facă, şi o voi susţine, atât eu cât şi George, ceea ce îi place.", a declarat Daniela Gyorfi, pentru un post TV.

Fiica Danielei Gyorfi vrea să învețe coreeană

Se pare că Maria are înclinații și către limbile străine, căci de curând i-a mărturisit mamei ei că vrea să învețe limba coreeană și chiar e determinată să facă acest lucru.

Mai mult, Daniela Gyorfi spune că, în acest sens, își va susține fiica să facă ceea ce își dorește, așa că este dispusă chiar să-i caute un meditator, cu care să studieze mai bine această limbă.

"Îţi dai seama că îi place coreeana, imaginează-ţi ce înseamnă penrtu mine coreeana, nici măcar nu aud foarte bine ce vorbesc în coreeană, dar ce spune ea, îţi dai seama. Dar eu o voi susţine, am să îi pun meditator dacă văd că este preocupată şi chiar vrea. De anul acesta i-am spus: "Dacă tu vrei, din toamnă, şi văd că într-adevăr esti determinată, bun îţi pun meditator şi faci coreeană." Mi-a spus că vrea translator.", a spus Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi și fiica sa, Maria [Sursa foto: Instagram]