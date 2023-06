De neașteptat ce s-a întâmplat cu înfățișarea lui Sese, după ce a devenit tată pentru prima dată! S-a postat așa pe internet

In articol:

Sese și Giovana au format unul dintre cele mai iubite cupluri din cadrul emisiunii moderate de Simona Gherghe, iar după finalizarea show-ului, povestea lor de dragoste a continuat, făcându-le fanilor o mare bucurie, căci cei doi îndrăgostiți și-au întemeiat o familie. Așadar, pe data de 22 mai, Giovana și Sese au devenit părinți pentru prima dată, tânăra aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Ei bine, pe lângă bucuria pe care cei doi le-au făcut-o fanilor, căci au prezentat-o pe micuța lor imediat după ce a venit pe lume, Sese le-a mai făcut o surpriză admiratorilor lui.

Este vorba despre o schimbare de look, mai precis, fostul concurent a decis să facă o transformare în ceea ce privește podoaba capilară, așa că și-a vopsit părul blond, împărtășind ulterior și rezultatul cu fanii lui, pe internet.

Sese nu a asistat la nașterea fiicei lui

La scurt timp după ce a devenit tată pentru prima dată, Sese a făcut o serie de declarații despre momentul în care a venit pe lume fiica lui, dezvăluind că, din păcate, nu a putut asista la naștere.

Cu toate acestea, însă, fostul concurent a spus că a fost mai bine că nu a putut fi prezent în sala de nașteri, căci în acel timp, el s-a ocupat să organizeze camera fetelor, respectiv a soției și fiicei lui.

"Nu s-a putut să asist la naștere, doar la privat poți asista la naștere, dar mai bine că nu am participat, că mă vedea ca pe un dușman acolo. Eu am rămas acasă și am pregătit camera pentru fete", a dezvăluit Sese, în cadrul unei emisiuni TV.