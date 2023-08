De necrezut ce se întâmplă cu autorul accidentului din stațiunea 2 Mai, în celula unde este închis! Vlad Pascu este monitorizat atent de medici după gratii. Reacțiile incredibile pe care le are din cauza sevrajului: „Are pulsul foarte mare și transpiră”

In articol:

Tragedia din stațiunea 2 Mai a cutremurat o țară întreagă! Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, a lovit în plin un grup de 8 persoane, 2 tineri stingându-se din viață pe loc, Sebastian și Roberta pe numele lor. Alte 3 persoane au fost rănite, iar din fericire, ceilalți 3 au scăpat cu viață în urma accidentului violent.

Autorul evenimentului rutier a plecat de la locul accidentului, spunându-le autorităților că nu a realizat ce a făcut, mai ales că se afla sub influența substanțelor interzise, atunci când s-a produs tragedia.

În aceste momente, Vlad Pascu s e află după gratii preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, însă starea sa de sănătate nu este deloc una bună, asta din cauza sevrajului prin care trece și din cauza căruia are mai multe simptome ce necesită monitorizarea atentă a specialiștilor.

Surse au declarat de curând că tânărul de 19 ani trece de la o stare la alta, ba mai mult, are și momente când este agresiv. Acesta nu mănâncă și nu doarme, dar nici nu conștientizează în acest momente gravitatea faptelor comise.

“ Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au dezvăluit surse, pentru Cancan.ro.

Tudorel Butoi, psiholog criminalist, detalii despre cazul de la 2 Mai

Unul dintre cei mai cunoscuți psihologi criminaliști de la noi din țară, Tudorel Butoi, a făcut o serie de declarații despre tragedia de la 2 Mai, explicând ce ar fi de făcut în acest caz, pe care l-a descris ca fiind unul complicat.

„Asemenea manifestări nu îi surprind pe cei care știu despre ce este vorba. Dacă ele se manifestă, atunci este strict de competența procurorului care va apela la ajutorul Institutului de Medicină Legală, care să-i ofere o explicație clară asupra celor constatate. Fiindcă doar un act legal și parafat de către un medic legist ne poate ajuta să înțelegem dacă acel tânăr are o responsabilitate integră sau abolită, diminuată a faptelor sale.

Abia atunci cei în cauză vor avea o imagine de ansamblu asupra individului în cauză și a stării sale de discernământ. Pe de altă parte, așa cum l-am putut vedea, din diverse înregistrări pe rețelele sociale, băiatul acesta e unul ce prezintă mari vulnerabilități. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, de când era încă minor. E dus de vânturi, abulic și condus de o dileală care nu l-a ajutat deloc, semn că a și ajuns unde a ajuns. Este un caz complicat!”, a declarat Tudorel Butoi, pentru aceeași sursă.

